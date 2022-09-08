Dünya kamuoyu Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunu konuşuyor. 96 yaşında olan ve bu yıl tahta çıkışının 70. yılını kutlayan II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesi halinde neler olacak sorusunun cevabını bir araya getirdik...