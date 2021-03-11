DHA

İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj gündemdekini yerini koruyor.

DHA'nın haberine göre röportajdaki açıklamalardan sonra Kraliçe Elizabeth'in, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldığı bildirildi.

ABD'li sunucu Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabeth´in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

`İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ´

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların 'endişe verici' olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.

Buckingham Sarayı´ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da , "Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" denildi.

RÖPORTAJDA NELER KONUŞULMUŞTU?

ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yapılan söyleşide Markle ise "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.

Oprah'a intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Meghan, akıl sağlığının kötüleştiğini ve "artık yaşamak istemediğini" belirterek "Kuruma (saray idaresi) gittim ve yardım için başka bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yerlere gitmem gerekiyor' dedim. Bana gidemeyeceğimi, bunun Kraliyet Ailesi için iyi olmayacağını söylediler" diye eklemişti.

Meghan, "Kime gideceğimi bilmiyordum. Açıldığım kişilerden biri hala dostumuz ve sırdaşımız olan, kocamın annesinin (Prenses Diana) en yakın dostlarından biriydi. İçeride gerçekten neler yaşandığını başka kim anlayabilirdi" demişti.