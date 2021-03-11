Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle´a 'zeytin dalı'

Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD´ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle´ın, Oprah Winfrey´e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi

Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve Meghan Markle´a 'zeytin dalı'
DHA

İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj gündemdekini yerini koruyor.

DHA'nın haberine göre röportajdaki açıklamalardan sonra Kraliçe Elizabeth'in, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldığı bildirildi.

ABD'li sunucu Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabeth´in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

`İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ´

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların 'endişe verici' olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.

Buckingham Sarayı´ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da , "Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar" denildi.

RÖPORTAJDA NELER KONUŞULMUŞTU?

ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yapılan söyleşide Markle ise "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.

Oprah'a intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Meghan, akıl sağlığının kötüleştiğini ve "artık yaşamak istemediğini" belirterek "Kuruma (saray idaresi) gittim ve yardım için başka bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yerlere gitmem gerekiyor' dedim. Bana gidemeyeceğimi, bunun Kraliyet Ailesi için iyi olmayacağını söylediler" diye eklemişti.

Meghan, "Kime gideceğimi bilmiyordum. Açıldığım kişilerden biri hala dostumuz ve sırdaşımız olan, kocamın annesinin (Prenses Diana) en yakın dostlarından biriydi. İçeride gerçekten neler yaşandığını başka kim anlayabilirdi" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ülke ülke kadınların güzellik standartları
YAŞAMÜlke ülke kadınların güzellik standartları
Fotoğraf mı resim mi? İnternet ikiye bölündü
YAŞAMFotoğraf mı resim mi? İnternet ikiye bölündü
4,5 MİLYAR YIL! Son dakika: Cezayir'e düşen göktaşının sırrı çözüldü
YAŞAMMayısta düşmüştü... Göktaşının sırrı çözüldü
Trabzon'un Göenklitepe'si! Son dakika: 13 bin yıllık aletler bulundu
YAŞAM13 bin yaşında!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM10 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları
10 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 11 Mart 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 10 Mart 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Mart!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 10 Mart 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgula, Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 10 Mart!
Tarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu - Haberler
YAŞAMTarlasında 3 bin 500 yıllık 'damga mührü' buldu