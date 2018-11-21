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Eski aşçıları Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!

21.11.2018 - 10:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prenses Diana, Prens Charles ile küçük prensler William ve Harry'nin sırlarını anlattı

  • 1 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hayatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman çok merak ediliyor.

  • 2 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Zamanında Prens Diana'yla başlayan bu hayranlık ve merak, günümüzde özellikle Prens William ile Kate Middleton'ın düğününden sonra iyice arttı.

  • 3 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Ardından Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği Kraliyet Ailesi'ne duyulan ilgiyi artırmaya devam etti.

  • 4 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Kraliyet Ailesi'nin en ilginç anlarının başında yemek saatleri geliyor. MarieClaire.com da bu nedenle sarayın eski şeflerinden Darren McGrady ile konuşup bu anlarda neler yaşandığıyla ilgili ilginç ayrıntılara ulaştı.

  • 5 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    İşte geçmişte Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prenses Diana ile prensler William ve Harry için yemekler pişiren McGrady'nin açıkladığı Kraliyet ailesi sırları...

  • 6 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Akşam yemekleri çok resmi bir havada yenir

    "Öğleden sonraları günlük kıyafetleriyle şöminenin başında oturur çay içerler sonra akşam yemeği için yukarı çıkıp üzerlerini değiştirirlerdi.

  • 7 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Akşam yemeğine Downton Abbey dizisindeki gibi balo giysileriyle otururlardı. Yemeğin sonunda bir gaydacı masanın etrafında dolaşırdı."

  • 8 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Prenses Diana, bulimia sonrası çok sıkı bir diyet uygulardı

    "Bir gün bana, 'Darren sen bütün yağların icabına bak, karbonhidratları da ben spor salonunda halledeceğim' demişti. Her şeyi değiştirdik.

  • 9 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Ben Buckhingam Sarayı tarifleri defterimi bir kenara atıp sağlıklı yemekler pişirmeye başladım. 

  • 10 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
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    Diana Saray'dayken, bulimiasından kimsenin haberi yoktu, sonradan anladık. Biber - patlıcan dolmasını ve balığı severdi."

  • 11 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    11 | 33

    Prens Philip yemeğe gelirken o kadar gösterişsiz giyinirdi ki, bahçıvan zannedilirdi

    "Bir keresinde mutfağa geldi ve ben onu bahçıvan sandım. Eski püskü kıyafetler içinde yaşlı bir adam düşünün... 

  • 12 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    12 | 33

    Ancak dikkatli bakınca Prens Philip olduğunu anlayabildim."

  • 13 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    13 | 33

    Kraliyet ailesi İskoçya'daki yazlıkları olan Balmoral Kalesi'nde tamamen farklı davranır

    "Balmoral, Kraliyet ailesinin derin nefes aldığı bir yerdir. Onları orada sürekli görebilirsiniz. Halbuki Buckhingam'da, Kraliçe çok meşguldür.

  • 14 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    14 | 33

    Oradaki dairesiyle mutfaklar da çok uzaktır. Balmoral'da Prens Philip mangal yapardı, mutfağa gelip 'Somonumuz var mı? Kraliçe'yle Prenses Margaret çilek topluyorlar, akşama onları yiyelim' derdi."

  • 15 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    15 | 33

    Ana Kraliçe'ye yemek saatiyle ilgili yalan söylenirdi

    "Ana Kraliçe de katılacaksa, Balmoral'da akşam yemekleri 8.30'da yenirdi. Ancak Kraliçe'ye yemeğin 8.15'te yeneceği ve en son inenin kendisi olacağı söylenirdi. 

  • 16 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    16 | 33

    Diğer herkese saat 8.30 denirdi, çünkü Ana Kraliçe'nin geç geleceği bilinirdi."

  • 17 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    17 | 33

    Diana kırmızı et yemezdi

    "Yediği tek kırmızı et kuzuydu. O da eğlencelerde. Dana eti asla yemezdi."

  • 18 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    18 | 33

    Kraliçe sık sık saklama kabından yerdi

    "Kraliçe deyince insanların aklına altın tabaklar, altın çatal kaşıklar geliyor. Bu zaman zaman doğru olsa da Balmoral'dayken Kraliçe meyvelerini sarı bir plastik saklama kabından yerdi."

  • 19 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    19 | 33

    Aynı zamanda elmas bezeli bir tabaktan da meyve yiyordu

    "Bu üzerinde üç altından at olan, mermer bir tabaktı. Elmaslar, yakutlar, safirler ve zümrütlerle bezeliydi. 30 küsur yıl önce değeri 500 bin sterlindi."

     

  • 20 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    20 | 33

    Harry ve William fast food'a bayılırdı

    "Bir gün Prenses mutfağa girip, 'Yemeği iptal et çocukları hamburgerciye götüreceğim' dedi. 'Ekselansları ben de hamburger yapabilirim' dedim.

  • 21 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    21 | 33

    'Çocukların asıl istediği hamburgerden çıkan oyuncak' diye cevap verdi. Evet, oğlanlar hamburger, pizza, patates kızartması severdi. Küçük birer prenstiler ama bir çocuğun damak zevkine sahiptiler."

  • 22 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    22 | 33

    Bir keresinde Fergie planları değiştirdi ve bütün yemek çöpe gitti

    "Sarah Ferguson tiyatroya gitmişti, akşam yemeğinin de saat 10.30'da yenmesini istemişti. Hazırlıklara başladık. O sırada arayıp 'Restorana gideceğiz' dedi. Bütün yemek ziyan oldu."

  • 23 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    23 | 33

    Kraliçe'nin en sevdiği yiyecek bitter çikolatadır

    "Kraliçe çiftlikte yetişen her şeyin malzeme olarak kullanıldığı yemekleri severek yerdi. Ama çikolatayı özellikle bitteri çok severdi. Bir çikolata ne kadar koyuysa o kadar iyiydi.

  • 24 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    24 | 33

    Kraliçe'ye özel bir mönü gönderilir

    "Buckingham Sarayı'nda Kraliçe'ye 3-4 gün önceden özel bir mönü gönderilir. Onun bu menüden seçtiği yemekler pişirilir. Kraliçe bu mönüye sıkı sıkıya bağlıdır."

     

  • 25 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    25 | 33

    Philip, Charles'ın organik yiyeceklerine itibar etmezdi

    "Harrods bize her zaman oradan alışveriş ettiğimiz için erzak dolu bir teşekkür sepeti gönderirdi. Bir gün Prens Philip mutfağa geldiğinde sepetlerden iki tane vardı.

     

  • 26 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    26 | 33

    'Harrods sepeti mi?' diye sordu. Bunların Prens Charles'ın yetiştirdiği organik sebze ve meyveler olduğunu öğrenince de 'Peh, organikmiş' dedi, kafasını salladı ve çıktı."

  • 27 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    27 | 33

    Kraliçe köpeklerini gerçekten her yere götürür

    "Bahçede başında örtüsü ve pardösüsüyle bir kadın gördüm. Anladım ki Kraliçe geliyor. Çok heyecanlandım ve ona neler söyleyeceğimi planlamaya başladım. 

     

  • 28 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    28 | 33

    Ancak corgi'ler bir anda havlamaya ve bana doğru koşmaya başladı. Peşimde 12 köpekle kaçıyordum ve Kraliçe arkamdan kahkahalarla gülüyordu."

  • 29 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    29 | 33

    Kraliçe sarımsak yemez

    "Mönüde sarımsak olmasına asla izin vermezdi. Kokusundan ve tadından nefret ederdi."

     

  • 30 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    30 | 33

    Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti

    "Mutfağa geldi ve 'Akşama ne yiyeceğiz?' dedi. 'Sizin için kuzu budu hazırladık' dedim. Diğer kabı gösterip 'Burada ne var?' diye sordu.

  • 31 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    31 | 33

    Çalışanlar için hazırladığımız pirzolalar olduğunu öğrenince ondan yemek istedi. Sonuçta pirzolayı Prens yedi, butu biz yedik."

  • 32 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    32 | 33

    Diana'nın misafirleri onun aynı yemeğin yağsız versiyonunu yediklerini asla bilmezdi

    "İnsanları kandırırdı. 'Başkan Reagan için bir 'mousse' hazırla' derdi. Kendisi içinde mayonez ve krema olduğu için o yemeği yemezdi. 

     

  • 33 Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
    33 | 33

    Onun için yağsız versiyonunu hazırlardım. Misafirler hiçbir şey fark etmezlerdi."

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