Eski aşçıları Kraliyet Ailesi'nin sırlarını ortaya çıkardı!
21.11.2018 - 10:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prenses Diana, Prens Charles ile küçük prensler William ve Harry'nin sırlarını anlattı
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hayatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman çok merak ediliyor.
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Zamanında Prens Diana'yla başlayan bu hayranlık ve merak, günümüzde özellikle Prens William ile Kate Middleton'ın düğününden sonra iyice arttı.
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Ardından Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği Kraliyet Ailesi'ne duyulan ilgiyi artırmaya devam etti.
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Kraliyet Ailesi'nin en ilginç anlarının başında yemek saatleri geliyor. MarieClaire.com da bu nedenle sarayın eski şeflerinden Darren McGrady ile konuşup bu anlarda neler yaşandığıyla ilgili ilginç ayrıntılara ulaştı.
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İşte geçmişte Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prenses Diana ile prensler William ve Harry için yemekler pişiren McGrady'nin açıkladığı Kraliyet ailesi sırları...
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Akşam yemekleri çok resmi bir havada yenir
"Öğleden sonraları günlük kıyafetleriyle şöminenin başında oturur çay içerler sonra akşam yemeği için yukarı çıkıp üzerlerini değiştirirlerdi.
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Akşam yemeğine Downton Abbey dizisindeki gibi balo giysileriyle otururlardı. Yemeğin sonunda bir gaydacı masanın etrafında dolaşırdı."
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