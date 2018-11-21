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Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti



"Mutfağa geldi ve 'Akşama ne yiyeceğiz?' dedi. 'Sizin için kuzu budu hazırladık' dedim. Diğer kabı gösterip 'Burada ne var?' diye sordu.