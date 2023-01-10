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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı. Ülke gündemine oturan kitabı satın almak isteyen vatandaşlar kitapçılarda sıraya girdi

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  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

     İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin tartışmalara yol açan "Spare" adlı anı kitabı raflardaki yerini aldı.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    Başkent Londra'daki bazı kitapçılar, Prens Harry'nin kitabı satışa çıktıktan sonra talebi karşılamak için gece yarısı açıldı.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    Kitabı en erken satın alanlardan olmak isteyenler, başkent Londra'daki Victoria istasyonundaki kitapçıda sıraya girdi.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    İngiltere'deki kitapçı zinciri Waterstones, Prens Harry'nin kitabının "10 yıldır en büyük ön sipariş kitaplarından biri olduğunu" belirtti.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    İngilizcenin dışında 15 dilde yayımlanan kitaba, dünya çapında büyük talep olduğu biliniyor.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

    Prens Harry'nin merakla beklenen anı kitabı, 10 Ocak'taki yayın tarihinden önce İspanya'da "yanlışlıkla" satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler basına konu olmuştu.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    İlk olarak İngiliz The Guardian gazetesi kitaptan bazı bölümleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    Kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Harry, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü ilk kez BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazmış ve eşi Meghan Markle ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu belirtmişti.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    Prens Harry, kitabındaki bir bölümde ise Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer vermiş ve "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirmişti.

     

     
  • Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

    Özellikle Prens Harry'nin Afganistan'la ilgili ifadeleri hem kendi ülkesi İngiltere'de farklı kesimler tarafından hem de Afganistan'da Taliban yetkililerinden büyük tepki toplamıştı.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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