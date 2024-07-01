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        Haberler Dünyadan Kraliyetin EURO 2024'te galibiyet sevinci - Magazin haberleri

        Kraliyetin EURO 2024'te galibiyet sevinci

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında dün akşam oynanan maçta İngiltere'nin Slovakya'yı uzatmalarda gelen golle 2-1 yenmesi, tüm İngilizleri olduğu gibi kraliyet ailesini de sevindirdi. Prens William ve Prenses Kate Middleton, maç için "Duygusal gelgitler" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:14
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        Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, EURO 2024 kapsamında İngiltere'nin Slovakya'yı yendiği maçı, tüm İngilizler gibi heyecanla takip etti. Aralarında ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın da olduğu İngiliz taraftarlar maç boyunca hop oturup hop kalktı.

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        Kraliyet çifti, dün gece Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde oynanan maçta İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yenmesinin ardından sosyal medyada galibiyet yorumu yaptı.

        Karşılaşmada Jude Bellingham'ın eşitliği yakalaması öncesinde Slovakya, ilk golü atarken, İngiliz taraftarlar heyecandan yerinde duramıyordu. Prens William ve Kate Middleton, inişli - çıkışlı maç için, "Duygusal gelgitler" yorumunda bulundu.

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        Kraliyet çifti, X hesaplarında şunu paylaştı: Duygusal gelgitler! Haydi İngiltere! Çeyrek final, biz geliyoruz!

        Sosyal medya gönderisinde ayrıca İngiliz milli takımı hesabının Jude Bellingham'ın takım arkadaşı Harry Kane'in alnına kocaman bir öpücük kondurduğu fotoğraflı paylaşıma da yer verildi.

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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Prens William, kamp yapan İngiliz milli takımını ziyaret etmiş, İngiliz futbolcularla bir araya gelerek sporculara en küçük çocuğu Prens Louis'nin tavsiyesini iletmişti.

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        Futbol Birliği Başkanı Prens William, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'ye (6), futbolculara iletmek istedikleri bir tavsiyeleri olup olmadığını sorduğunu söyleyerek, Prens Louis'den aldığı tavsiyeyi şöyle aktarmıştı: Bu sabah çocuklarla birlikte okul yolundaydım ve 'Bugün İngiltere takımına ne söylemeliyim' dedim. Sizin için aldığım en iyi tavsiye normalde yediğinizin iki katı kadar yemek yemenizdi. Sonra hepinizin devasa karınlarınızla sahada koşturduğunuzu hayal ettim. Sanırım en küçüğümün tavsiyesine ihtiyatlı yaklaşmalısınız.

        #Kate Middleton
        #Prens William
        #Euro 2024
        #İngiltere
        #futbol
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