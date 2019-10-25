Kredi faizleri düşecek mi? sorusu dün Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesinin ardından gündeme geldi. Kredi faiz oranlarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak 3 kamu bankasında indirim geçtiğimiz aylarda yapılmış, özellikle konut ve taşıt kredilerindeki indirimin olumlu yansımaları olmuştu. Kredi faizleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi. Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranları geçtiğimiz günlerde 3 kamu bankası tarafından düşürülmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99, taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 1.40'a yerli üretim olan otomobillerde yüzde 0.49 ile yüzde 0.69'a, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 1.18 ile yüzde 1.42 arasında değişiyor. İşte diğer bankaların kredi faiz oranları...

KONUT KREDİ FAİZLERİ

BANKALAR Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 500.000 TL 20 Yıl %1.2 - %1.56 ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.29 - %1.32 Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 Akbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 10 Yıl %1.74 Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.79 - %1.85 Burgan Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.69 DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 25 Yıl %1.79 Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.49 Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 2.000.000 TL 15 Yıl %0.99 - %1.19 HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 10 Yıl %1.79 ING Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.19 İş Bankası Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Kuveyt Türk Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.11 Odeabank Konut Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.58 QNB Finansbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.28 Şekerbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.39 Şeker Finans Konut Kredisi 10.000 TL - 1.900.000 TL 30 Yıl %2.15

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

BANKALAR KREDİ TUTARI VADE FAİZ Garanti BBVA Taşıt Kredisi 500 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay %1.44 Akbank Taşıt Kredisi 2.000 TL - 50.000 TL 3 - 60 Ay %1.49 Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 48 Ay %1.89 Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay %1.86 Burgan Bank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.200.000 TL 12 - 60 Ay %1.74 DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 1 - 48 Ay %1.79 Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.49 Halkbank Taşıt Kredisi 500 TL - 120.000 TL 1 - 60 Ay %1.29 HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 1 - 48 Ay %1.79 ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 2 - 60 Ay %1.34 ING Taşıt Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 60 Ay %1.59 - 1.64 İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 1 - 60 Ay %1.99 Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 2.000.000 TL 3 - 48 Ay %1.99 Kuveyt Türk Taşıt Kredisi 500 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay %1.21 Odeabank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 120.000 TL 6 - 60 Ay %1.76 QNB Finansbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 1 - 48 Ay %1.45 Şekerbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.42 TEB Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 48 Ay %2.65 Türkiye Finans Taşıt Kredisi 1.000 TL - 120.000 TL 1 - 60 Ay %1.29 - 1.36 VakıfBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 250.000 TL 3 - 60 Ay %1.45 Vakıf Katılım Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 48 Ay %1.41 - 1.43 Yapı Kredi Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 48 Ay %1.49 - 1.65 Ziraat Bankası Taşıt Kredisi 5.000 TL - 120.000 TL 1 - 60 Ay %1.25

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI