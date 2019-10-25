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Kredi faizleri düşecek mi? 2019 Ekim ayı banka kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indiriminin ardından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indiriminin ardından, ticari kredi faiz oranlarında da düşüş bekleniyor. İşte Ekim 2019 banka kredi faizleri ile ilgili detaylar

Kredi faizleri

Kredi faizleri düşecek mi? sorusu dün Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesinin ardından gündeme geldi. Kredi faiz oranlarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak 3 kamu bankasında indirim geçtiğimiz aylarda yapılmış, özellikle konut ve taşıt kredilerindeki indirimin olumlu yansımaları olmuştu. Kredi faizleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi. Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranları geçtiğimiz günlerde 3 kamu bankası tarafından düşürülmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99, taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 1.40'a yerli üretim olan otomobillerde yüzde 0.49 ile yüzde 0.69'a, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 1.18 ile yüzde 1.42 arasında değişiyor. İşte diğer bankaların kredi faiz oranları...

KONUT KREDİ FAİZLERİ

BANKALARKredi TutarıVadeFaiz Oranı
Garanti BBVA Konut Kredisi10.000 TL - 500.000 TL20 Yıl%1.2 - %1.56
ICBC Bank Turkey Konut Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.29 - %1.32 
Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.17 
Akbank Konut Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.17 - %1.21
Alternatif Bank Konut Kredisi10.000 TL - 2.000.000 TL10 Yıl%1.74
Anadolubank Konut Kredisi10.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.79 - %1.85 
Burgan Bank Konut Kredisi10.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.69
DenizBank Konut Kredisi10.000 TL - 1.000.000 TL25 Yıl%1.79
Fibabanka Konut Kredisi10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl%1.49
Halkbank Konut Kredisi500 TL - 2.000.000 TL15 Yıl%0.99 - %1.19 
HSBC Konut Kredisi2.000 TL - 500.000 TL10 Yıl%1.79 
ING Konut Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.17 - %1.19
İş Bankası Konut Kredisi1.000 TL - 1.500.000 TL10 Yıl%1.17 - %1.21 
Kuveyt Türk Konut Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.11
Odeabank Konut Kredisi5.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.58
QNB Finansbank Konut Kredisi1.000 TL - 1.500.000 TL10 Yıl%1.28
Şekerbank Konut Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL10 Yıl%1.39
Şeker Finans Konut Kredisi 10.000 TL - 1.900.000 TL30 Yıl%2.15

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

BANKALARKREDİ TUTARIVADEFAİZ
Garanti BBVA Taşıt Kredisi500 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.44
Akbank Taşıt Kredisi2.000 TL - 50.000 TL3 - 60 Ay%1.49
Alternatif Bank Taşıt Kredisi5.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.89
Anadolubank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.86
Burgan Bank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.200.000 TL12 - 60 Ay%1.74
DenizBank Taşıt Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 48 Ay%1.79
Fibabanka Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL3 - 60 Ay%1.49
Halkbank Taşıt Kredisi500 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay%1.29
HSBC Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 48 Ay%1.79
ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi1.000 TL - 100.000 TL2 - 60 Ay%1.34
ING Taşıt Kredisi1.000 TL - 50.000 TL3 - 60 Ay%1.59 - 1.64
İş Bankası Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 60 Ay%1.99
Koçfinans Taşıt Kredisi5.000 TL - 2.000.000 TL3 - 48 Ay%1.99
Kuveyt Türk Taşıt Kredisi500 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.21
Odeabank Taşıt Kredisi1.000 TL - 120.000 TL6 - 60 Ay%1.76
QNB Finansbank Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 48 Ay%1.45
Şekerbank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL3 - 60 Ay%1.42
TEB Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%2.65
Türkiye Finans Taşıt Kredisi1.000 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay%1.29 - 1.36
VakıfBank Taşıt Kredisi1.000 TL - 250.000 TL3 - 60 Ay%1.45
Vakıf Katılım Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.41 - 1.43
Yapı Kredi Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.49 - 1.65
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi5.000 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay

%1.25

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

BANKALARKREDİ TUTARIVADEFAİZ ORANI
Akbank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 40.000 TL1 - 60 Ay%1.57 - %1.79 
Ceepteteb İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL1 - 60 Ay%1.18 
DenizBank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 55.000 TL1 - 60 Ay%1.19 - %1.69 
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 500.000 TL3 - 60 Ay%1.24 - %2 
İş Bankası İhtiyaç Kredisi3.000 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.19 - %1.29 
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 35.000 TL3 - 60 Ay%1.55 
TEB - İhtiyaç Kredisi2.500 TL - 50.000 TL1 - 60 Ay%1.55 
Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi500 TL - 100.000 TL3 - 60 Ay%1.19
Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi5.000 TL - 500.000 TL1 - 60 Ay%1.18
Anadolubank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 60 Ay%1.38 - 1.41
Burgan Bank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 40.000 TL12 - 60 Ay%1.49 
Enpara.com İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 60.000 TL1 - 60 Ay%1.86
Fibabanka İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 30.000 TL3 - 60 Ay%1.69 - 1.75
Halkbank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 30.000 TL1 - 60 Ay%1.39
HSBC İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 40.000 TL3 - 60 Ay%1.79
ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisİ1.000 TL - 100.000 TL2 - 60 Ay%1.35
Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 60 Ay%1.75
NKolay İhtiyaç Kredisi2.500 TL - 30.000 TL3 - 60 Ay%1.79 - 2.39 
Odeabank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 60 Ay%1.75
Şekerbank İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 50.000 TL3 - 60 Ay%1.99
VakıfBank İhtiyaç Kredisi3.000 TL - 50.000 TL3- 60 Ay%1.35
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 60 Ay%1.48 - 1.83 
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 60 Ay%1.35

 

 

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