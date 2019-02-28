Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteği hakkındaki kararda değişikliğe gidildi.

Buna göre, Kredi Garanti Fonu (KGF),verdiği kefaletler karşılığı olarak sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutan ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutan üzerinden yüzde 2 oranına kadar komisyon tahsil edebilecek.

Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla yüzde 10'una kadar olmak üzere KGF'ye aktarılacak tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokol üzerinden belirlenecek.

Değişikliğe göre, yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek.