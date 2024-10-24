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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır, şartları nelerdir, taksitlendirme yapılır mı?

        Kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır, şartları nelerdir, taksitlendirme yapılır mı?

        Kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma imkanı tanınacak. Diğer taraftan BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti. Peki Kredi kartı nasıl yapılır, şartları nelerdir, taksitlendirme yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:36
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme sayesinde kredi kart borcu olan vatandaşlar, toplam borçlarını 60 aya kadar vadelendirebilecek. İşte Kredi kartı borç yapılandırmasına ilişkin detaylar

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        BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN 60 AYA KADAR VADE İMKÂNI

        Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

        Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

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        KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

        BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

        Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

        Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

        YAPILANDIRMADA KULLANILACAK AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

        TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

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        BORÇLUNUN 1 YIL SÜRESİ VAR

        İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

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        ASGARİ ÖDEME ORANI KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE BELİRLENECEK

        Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

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