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        Haberler Ekonomi Para Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış - Para Haberleri

        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış

        Temmuz ayında kredi kartı ile yapılan ödemeler önceki yılın aynı ayına göre yüzde 149 artarak 618.4 milyar liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:17
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        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
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        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temmuz ayına ilişkin kart ve harcama verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138 artarak 752.5 milyar TL oldu.

        Kartlı ödemelerin 618.4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 122.1 milyar TL’sinde banka kartları, 12 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 149, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 96 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 105 olarak açıklandı.

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        Temmuz ayına ilişkin harcama verileri:

        KREDİ KARTI ADEDİ YÜZDE 19 YÜKSELDİ

        BKM verilerine göre temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon, banka kartı sayısı 181.1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adet oldu. 2022 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 371.9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.

        Temmuz itibarıyla kart sayıları:

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        İŞLEM ADEDİ YÜZDE 32 ARTTI

        Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam işlem adedi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 1.4 milyar adede ulaştı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetleri yılın aynı dönemine göre yüzde 34, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 30, ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetleri ise yüzde 27 yükseldi.

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