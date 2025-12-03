Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Putin, ABD'nin bazı önerilerini kabul etti ve görüşmelere devam etmeye hazır | Dış Haberler

        Kremlin: Putin, ABD'nin bazı önerilerini kabul etti ve görüşmelere devam etmeye hazır

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la 5 saat süren görüşmesinde Washington'ın bazı önerini kabul ettiğini bildirdi. Yeni görüşmelere açık olunduğu vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Putin bazı önerileri kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kremlin, Rusya lideri Putin ve Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'un yaptığı 5 saat süren "Ukrayna Barış Planı" görüşmesinde ilerleme kaydedildiğini, Putin'in ABD'nin bazı önerilerini kabul ettiğini, bazılarını da reddettiğini söyledi.

        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü Haberi Görüntüle

        Kremlin, Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve bir anlaşmaya varmak için ABD'li müzakerecilerle yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

        Peskov, toplantının "Ukrayna Barış Planı" konulu ilk yüz yüze görüş alışverişi olduğunu kaydetti.

        Dünkü görüşmeye Trump'ın damadı Kushner da katılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp