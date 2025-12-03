Kremlin: Putin, ABD'nin bazı önerilerini kabul etti ve görüşmelere devam etmeye hazır

Kremlin, Rusya lideri Putin ve Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'un yaptığı 5 saat süren "Ukrayna Barış Planı" görüşmesinde ilerleme kaydedildiğini, Putin'in ABD'nin bazı önerilerini kabul ettiğini, bazılarını da reddettiğini söyledi.

Kremlin, Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve bir anlaşmaya varmak için ABD'li müzakerecilerle yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Peskov, toplantının "Ukrayna Barış Planı" konulu ilk yüz yüze görüş alışverişi olduğunu kaydetti.

Dünkü görüşmeye Trump'ın damadı Kushner da katılmıştı.