Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arjantin'deki G-20 zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çok konuşulan samimi selamlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Putin’in Selman ile tokalaşmasını iki ülke arasındaki sıcak dostluk şeklinde yorumlayan Peskov, Putin'in daha önce hiçbir liderle böyle selamlaşmadığını ifade etti.

"İLİŞKİLERİN DAHA DA GELİŞMESİNİN GÖSTERGESİ"



Yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli olduğunu ifade eden Perkov, bunun Rusya ve Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin’de gerçekleşen G20 Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İkilinin ilginç selamlaşması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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