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        Kreş Yönetmeliği Resmi Gazete’de

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Kreş Yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Yönetmeliğe ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından milletimize hizmet vermek üzere hayata geçirilen ve geçirilecek kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerini netleştirdik. Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartları belirledik. Kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterleri düzenledik. İl müdürlüklerimiz aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sistemlerini devreye aldık. Evlatlarımızın güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerini getirdik. Kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklarımıza ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesini sağladık. Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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