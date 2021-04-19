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Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim'de finans piyasalarının gündemini meşgul eden kripto paralar enine boyuna konuşuldu.

Programa İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Dülger, Cerebrum Tech Kurucusu ve YKB Dr. R. Erdem Erkul ve ABD Merkez Bankası FED'in Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz stüdyodan katılırken, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da ilerleyen saatlerde canlı bağlandı.

Şahinöz, Bitcoin'in nakit işlem kabiliyetini elektronik ortama taşıdığını ve aracısız para transferi yaptığını vurgularken, "Geleneksel paralar değer kaybettiğinde müdahale eden merkez bankaları var. Bu tarafta aşırı oynaklık olduğunda müdahale eden bir merkez yok. Zaten özelliği de bu." ifadelerini kullandı ve aracıların çoğaldığı yerde ekonomik sistemin yavaşladığını ve pahalılaştığını belirterek blokzincir teknolojisinin ve kripto paraların bunu ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

"KRİPTO PARALARLA İLGİŞİ ŞEHİR EFSANELERİ"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Bitcoin ile ilgili şehir efsanelerine değindi. Bitcoin ile kara para aklama endişelerine değinen Demirtaş, "Doğru, kesin kullanılıyordur ama Bitcoin 2009'da çıktı. 2009'dan önce kara para aklanmıyor muydu? Bitcoin'den önce kağıt parayla yapılıyordu, ondan önce de altınla, taşla yapılıyordu. Bu bir şehir efsanesi" dedi.

Erkin Şahinöz ise dünyada her yıl 2 trilyon dolar kara paklaması yapıldığını, kripto paraların tamamının kara para aklamada kullanılsa buna yaklaşamayacağını söyledi.

Bitcoin ve türevlerinin izlenemediğine dair endişelere değinen Demirtaş, "Bu tamamıyla yanlış. Bal gibi izlenebiliyor. Cüzdanlar var, cüzdanın kime ait olduğu belli değil ancak o cüzdana kripto para koyabilmek için bir borsadan kağıt parayla kripto para almış olmanız lazım. Bal gibi de bulabiliriz. Zaten Bitcoin ile ilgili bir çok insan alışveriş yapılması gerektiğini düşünmüyor. Bitcoin daha çok varlığınızı park etme yeri. Çünkü çok volatil, şu anda yapamazsınız ama 10 yıl sonra ne olur bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

Demirtaş kripto paraların geleceğiyle ilgili "Dünyada 9 binin üzerinde token var. İnternet nasıl devrimse bunlar da bir devrim. Fakat 9 bin token içinde yüzde 90'a yakını batacaktır." şeklinde konuştu.

"PARAYI PARA YAPAN İNSANLARIN İNSANLARIN İNANCI"

Merkez Bankası'nın son kripto para düzenlemesini gözden geçirmesini gerektiğini söyleyen Demirtaş internette merkeziyetsiz borsaların kurulduğunu belirtti. Bitcoin'i kapatmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen Demirtaş, "ABD ile Rusya anlaşsa bile Bitcoin'i kapatamaz ancak fiyatında çok büyük çöküntüye neden olabilir. Kanun dışı ilan edebilir, o zaman bu işten zengin olan insanlar bu işin serbest olduğu yere göçmeye başlar." dedi

Erkin Şahinöz ise "Parayı para yapan şey onu ihraç eden devlet değil. Onun gelecekte, değişim aracı tasarruf aracı ödeme aracı olacağına inanan insandır. Arkasında insan olduğunu sürece bu dalganın önünde kimse duramaz. Victor Hugo'nun dediği gibi zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir ordu duramaz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ VE ERKİN ŞAHİNÖZ'DEN 'HAKARET ETTİN' TARTIŞMASI

Programın ardından ise Prof. Dr. Demirtaş ve Erkin Şahinöz'ün Twitter'daki tartışmaları yankı uyandırdı.

Demirtaş'ın daha sonra sildiği "Blockchain teknolojisini tam anlamayanlar konuşmasın" mesajına sert gösteren Erkin Şahinöz, "Yayına katılanlara hakaret ettin. Hem de bana. Bunu not alalım." şeklinde Demirtaş'a çıkıştı. Demirtaş ise "Sevgili Erkin anlamadım? Kime hakaret ettim :(? Seni gayet severek takip ediyorum. Hesabın mı çalındı ne oldu? anlamadım?" şeklinde cevap verdi.

— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) April 18, 2021

— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 18, 2021

Şahinöz ise "Bunun hesabını alırız. Konu büyüyecek. Fazla şımarttınız bu Demirtaş'ı" dedi ve hesabının çalınmaya çalışıldığını iddia etti.

Demirtaş ise "Erkin hesabının çalındığını düşünüyorum (yani umarım öyledir). Yoksa bu üslubun çok çirkin ve üzücü. Nasıl böyle konuşabiliyorsun ? Benim TÜM Kripto paralara Saadet zinciri diyenlere yazdığım "bilmeyenler konuşmasın" twitimi kendi üstüne alınır gibi yapıp bunları yazman acayip. Bu çirkin üslubunu bir an önce değiştirmeni dilerim. Seninle ilgili ne program sırasında (zaten herkes izledi yayını),ne öncesinde, ne sonrasında en ufak bir şey söylemedim? Seni sadece sosyal medyadan severek takip ediyorum. Hala bu üslubun karşısında hayret içindeyim." şeklinde konuştu

Şahinöz ise "Yayına bağlanmadan önce bu twiti atacaksın, programdaki değerleri ezmeye çalışacaksın, ondan sonra da bu tepkiyi ben anlamadım diyeceksin. Herkes hak ettiği üslubu bulur. Konuyu anlamadan topa giren trollere de cevabım: vız gelir, tırıs gidersiniz." dedi

— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) April 19, 2021