Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamÖzgür Demirtaş ve Erkin Şahinöz'ün kripto para tartışması sosyal medyada devam etti
ABONE OL

Özgür Demirtaş ve Erkin Şahinöz'ün kripto para tartışması

Kripto paralar ile ilgili tüm konular ve son gelişmeler Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında tartışıldı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kripto paralarla ilgili üç şehir efsanesine dikkat çekerken, programa katılan FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, tüm kripto para varlık toplamının dünyada aklanan kara paradan az olduğunu söyledi. Programın ardından sosyal medyaya ikilinin tartışması damga vurdu. Demirtaş'ın programdan önce attığı fakat daha sonra sildiği "Blockchain teknolojisini tam anlamayanlar konuşmasın" mesajına sert tepki gösteren Erkin Şahinöz, "Yayına katılanlara hakaret ettin. Hem de bana. Bunu not alalım. Fazla şımarttınız bu Demirtaş'ı" dedi. Demirtaş ise "Erkin hesabının çalındığını düşünüyorum (yani umarım öyledir). Yoksa bu üslubun çok çirkin ve üzücü." ifadelerini kullandı

Özgür Demirtaş ve Erkin Şahinöz'ün kripto para tartışması sosyal medyada devam etti
HABERTURK.COM

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim'de finans piyasalarının gündemini meşgul eden kripto paralar enine boyuna konuşuldu.

Programa İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Dülger, Cerebrum Tech Kurucusu ve YKB Dr. R. Erdem Erkul ve ABD Merkez Bankası FED'in Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz stüdyodan katılırken, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da ilerleyen saatlerde canlı bağlandı.

Şahinöz, Bitcoin'in nakit işlem kabiliyetini elektronik ortama taşıdığını ve aracısız para transferi yaptığını vurgularken, "Geleneksel paralar değer kaybettiğinde müdahale eden merkez bankaları var. Bu tarafta aşırı oynaklık olduğunda müdahale eden bir merkez yok. Zaten özelliği de bu." ifadelerini kullandı ve aracıların çoğaldığı yerde ekonomik sistemin yavaşladığını ve pahalılaştığını belirterek blokzincir teknolojisinin ve kripto paraların bunu ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

"KRİPTO PARALARLA İLGİŞİ ŞEHİR EFSANELERİ"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Bitcoin ile ilgili şehir efsanelerine değindi. Bitcoin ile kara para aklama endişelerine değinen Demirtaş, "Doğru, kesin kullanılıyordur ama Bitcoin 2009'da çıktı. 2009'dan önce kara para aklanmıyor muydu? Bitcoin'den önce kağıt parayla yapılıyordu, ondan önce de altınla, taşla yapılıyordu. Bu bir şehir efsanesi" dedi.

Erkin Şahinöz ise dünyada her yıl 2 trilyon dolar kara paklaması yapıldığını, kripto paraların tamamının kara para aklamada kullanılsa buna yaklaşamayacağını söyledi.

Bitcoin ve türevlerinin izlenemediğine dair endişelere değinen Demirtaş, "Bu tamamıyla yanlış. Bal gibi izlenebiliyor. Cüzdanlar var, cüzdanın kime ait olduğu belli değil ancak o cüzdana kripto para koyabilmek için bir borsadan kağıt parayla kripto para almış olmanız lazım. Bal gibi de bulabiliriz. Zaten Bitcoin ile ilgili bir çok insan alışveriş yapılması gerektiğini düşünmüyor. Bitcoin daha çok varlığınızı park etme yeri. Çünkü çok volatil, şu anda yapamazsınız ama 10 yıl sonra ne olur bilemiyoruz." şeklinde konuştu.

Demirtaş kripto paraların geleceğiyle ilgili "Dünyada 9 binin üzerinde token var. İnternet nasıl devrimse bunlar da bir devrim. Fakat 9 bin token içinde yüzde 90'a yakını batacaktır." şeklinde konuştu.

"PARAYI PARA YAPAN İNSANLARIN İNSANLARIN İNANCI"

Merkez Bankası'nın son kripto para düzenlemesini gözden geçirmesini gerektiğini söyleyen Demirtaş internette merkeziyetsiz borsaların kurulduğunu belirtti. Bitcoin'i kapatmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen Demirtaş, "ABD ile Rusya anlaşsa bile Bitcoin'i kapatamaz ancak fiyatında çok büyük çöküntüye neden olabilir. Kanun dışı ilan edebilir, o zaman bu işten zengin olan insanlar bu işin serbest olduğu yere göçmeye başlar." dedi

Erkin Şahinöz ise "Parayı para yapan şey onu ihraç eden devlet değil. Onun gelecekte, değişim aracı tasarruf aracı ödeme aracı olacağına inanan insandır. Arkasında insan olduğunu sürece bu dalganın önünde kimse duramaz. Victor Hugo'nun dediği gibi zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir ordu duramaz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ VE ERKİN ŞAHİNÖZ'DEN 'HAKARET ETTİN' TARTIŞMASI

Programın ardından ise Prof. Dr. Demirtaş ve Erkin Şahinöz'ün Twitter'daki tartışmaları yankı uyandırdı.

Demirtaş'ın daha sonra sildiği "Blockchain teknolojisini tam anlamayanlar konuşmasın" mesajına sert gösteren Erkin Şahinöz, "Yayına katılanlara hakaret ettin. Hem de bana. Bunu not alalım." şeklinde Demirtaş'a çıkıştı. Demirtaş ise "Sevgili Erkin anlamadım? Kime hakaret ettim :(? Seni gayet severek takip ediyorum. Hesabın mı çalındı ne oldu? anlamadım?" şeklinde cevap verdi.

Şahinöz ise "Bunun hesabını alırız. Konu büyüyecek. Fazla şımarttınız bu Demirtaş'ı" dedi ve hesabının çalınmaya çalışıldığını iddia etti.

Demirtaş ise "Erkin hesabının çalındığını düşünüyorum (yani umarım öyledir). Yoksa bu üslubun çok çirkin ve üzücü. Nasıl böyle konuşabiliyorsun ? Benim TÜM Kripto paralara Saadet zinciri diyenlere yazdığım "bilmeyenler konuşmasın" twitimi kendi üstüne alınır gibi yapıp bunları yazman acayip. Bu çirkin üslubunu bir an önce değiştirmeni dilerim. Seninle ilgili ne program sırasında (zaten herkes izledi yayını),ne öncesinde, ne sonrasında en ufak bir şey söylemedim? Seni sadece sosyal medyadan severek takip ediyorum. Hala bu üslubun karşısında hayret içindeyim." şeklinde konuştu

Şahinöz ise "Yayına bağlanmadan önce bu twiti atacaksın, programdaki değerleri ezmeye çalışacaksın, ondan sonra da bu tepkiyi ben anlamadım diyeceksin. Herkes hak ettiği üslubu bulur. Konuyu anlamadan topa giren trollere de cevabım: vız gelir, tırıs gidersiniz." dedi

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye ve Hollanda tekstil sektörleri geri dönüşüm alanında iş birliğine hazır
İŞ-YAŞAMHollanda ile tekstil alanında iş birliği
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMMerkez'den yeni repo ihalesi
Karayollarında müteahhit ödemelerinde sıkılaştırma politikasına geçildi
İŞ-YAŞAMMüteahhit ödemelerinde yeni düzen
Bakan Elvan'dan '128 milyar dolar' açıklaması
İŞ-YAŞAM'TCMB'nin verileri açıklamasında fayda var'
“MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi”
İŞ-YAŞAMMİSGEP kapsamında 70 işletmeye destek
İTO'dan AVM ve cadde mağazaları için kira çağrısı
İŞ-YAŞAMİTO'dan AVM ve cadde mağazaları için kira çağrısı
Bakan Karaismailoğlu: En stratejik proje Kanal İstanbul olacak
İŞ-YAŞAM'En stratejik proje Kanal İstanbul olacak'
Bakanlık güvensiz kişisel koruyucu donanımları tespit etti
İŞ-YAŞAMPandemi sürecinde 41 maske markası güvensiz çıktı
Bakan Pakdemirli: IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde başvuru geldi"
İŞ-YAŞAM'Beklentilerin üzerinde başvuru geldi'
"Demir ve demir dışı metalden" ilk çeyrekte 2,61 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMİlk çeyrekte 2.61 milyar dolar gelir