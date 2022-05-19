LUNA COIN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında dalgalanmalar gözlemdi. Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlar yapıldı, yayılan korku sonucunda Terra’dan çıkışlar başladı. TERRA coinden çıkışların ardından sabit coinde sert düşüş gerçekleşti. Sabit coinlerin düşüşüne engel olamk için yapılan satışlar arz talep dengesini bozarak pek çok kripto para piyasalarında düşüşe neden oldu.