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Kripto para reklamında oynayan ünlüler kimler? İşte kırmızı elbiseli Thodex reklam yüzleri

Kripto para reklamında oynayan ünlüler merak ediliyor. Son günlerin en çok konuşulan olayları arasında yer alan kripto soygunculuk iddiası sonrası Thodex reklamında oynayan ünlüler araştırılıyor. Peki, Kripto para reklamında oynayan ünlüler kimler? İşte Thodex kripto para reklam yüzleri...

Kripto para reklamında oynayan ünlüler kimler? İşte kırmızı elbiseli Thodex reklam yüzleri

Kripto para piyasalarında şok etkisi yaratan Thodex olayı, mağduriyetler ve işletilen hukuki süreçle birlikte son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Thodex kripto para reklamında oynayan ünlüler merak konusu oldu. Peki, kripto para reklamında oynayan ünlüler kimler? İşte konuya ilişkin detaylar...

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR!

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

Soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonla Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Baş şüpheli ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

KRİPTO PARA REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLER KİMLER?

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

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