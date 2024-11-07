Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.861,19 %-0,01
        DOLAR 34,2457 %0,11
        EURO 36,9429 %0,55
        GRAM ALTIN 2.936,90 %0,40
        FAİZ 44,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,28 %-0,08
        BITCOIN 74.974,00 %-1,30
        GBP/TRY 44,2405 %0,31
        EUR/USD 1,0754 %0,23
        BRENT 74,32 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 4.800,74 %0,37
        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda seçim sonrası "mega boğa" sezonu beklentisi - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda seçim sonrası "mega boğa" sezonu beklentisi

        Kripto para piyasası, ABD seçimlerinin ardından yükselişe geçerken, uzmanlar "mega boğa" olarak tanımlanan büyük yükseliş sezonunun yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kripto paralarda "mega boğa" sezonu beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti.

        En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, fiyat rekorunu 75 bin doların üzerine taşırken, diğer kripto para birimleri de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

        Trump seçim öncesi, kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımı ve "ABD'yi kriptonun merkezi yapma" vaadi, kripto para topluluğunun desteğini almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü