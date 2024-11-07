Kripto paralarda seçim sonrası "mega boğa" sezonu beklentisi

ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, fiyat rekorunu 75 bin doların üzerine taşırken, diğer kripto para birimleri de yüzde 10'un üzerinde değer kazandı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Trump seçim öncesi, kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımı ve "ABD'yi kriptonun merkezi yapma" vaadi, kripto para topluluğunun desteğini almıştı.