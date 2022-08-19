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Kripto paralarda sert düşüş

Kripto para birimlerinde keskin satış yaşadı. Bir saat içinde yaklaşık 220 milyon dolarlık kripto tasfiye edildi. Bitcoin yüzde 9.1 değer yitirdi ve 21 bin 281 dolara geriledi. Ethereum yüzde 9.4 düştü

Kripto paralarda sert düşüş

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz oranlarını artırmaya devam etme kararlarını yinelemelerinin ardından küresel piyasalar geri çekilirken kripto para birimleri keskin bir satış yaşadı. Bir saat içinde yaklaşık 220 milyon dolarlık kripto tasfiye edildi.

En büyük sanal para olan Bitcoin, yüzde 9.1 değer yitirdi ve Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesi olan 21 bin 281 dolara geriledi. Ethereum yüzde 9.4 düşüşle 1.970 dolara indi.

Bitcoin'in fiyatı 18 Haziran'da 17 bin 599 dolara inmişti. Bitcoin yılbaşından buya yüzde 54 düştü.

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