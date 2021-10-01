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Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in kriptoparaları yasaklama niyetinin olmadığını, ancak stabilkoinlerin daha fazla gözetim, denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuştu. Kripto paralara verdiği destekle bilinen Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Budd'un, Powell'ın temmuz ayında yaptığı ve ABD Merkez Bankası dijital parasının özel sektör kripto paralarına ve stabilkoinlerde ihtiyacı azaltacağı sözlerine açıklık getirmesi talebine yanıt verdi.

Budd'un, kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı sorusuna, "Hayır, onları yasaklama niyetimiz yok" yanıtını veren Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Stabilkoinler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur" dedi.