Sri Lanka lideri ülkeyi terk edemedi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğinin bildirilmesi üzerine ülkeyi terk etmesine izin verilmediği belirtildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Rajapaksa'nın havaalanında göçmenlik personeli tarafından geçişi engellendi.

Yetkililer, 73 yaşındaki Rajapaksa'nın Dubai'ye gitmek istediğini söyledi. AFP haberinde, Rajapaksa'nın tutuklanma olasılığını engellemek için istifa etmeden önce yurt dışına gitmeye çalıştığını aktardı.

Başkan ve eşi, onları Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürebilecek dört uçuşu kaçırdıktan sonra geceyi uluslararası havaalanının yanındaki askeri bir üste geçirdi.

KARDEŞİNİN DE YURT DIŞINA ÇIKIŞI ENGELLENDİ

Diğer yandan, Sri Lanka polis yetkilileri, Rajapaksa'nın kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın yurt dışına çıkışını engellediklerini açıkladı.

AFP'ye konuşan bir havalimanı yetkilisi, "Basil'in uçağa binmesini protesto eden yolcular da vardı. Bu yüzden aceleyle havaalanından ayrıldı." dedi.

BAŞBAKANLIK KONUTU ATEŞE VERİLMİŞTİ

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konuta ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrılıp güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.