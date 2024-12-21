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        Haberler Gündem Medya KRT TV binasına girmeye çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı

        KRT TV binasına girmeye çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı

        Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalışmak istedi. Güvenlik birimleri tarafından etkisizleştirilen kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:03
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        KRT'ye saldırı girişimi
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        Kültür Radyo Televizyonu (KRT) binasına girmek isteyen kişi güvenlik birimlerince etkisizleştirilerek gözaltına alındı. Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalıştı. Saldırgan bölgedeki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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