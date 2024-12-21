KRT TV binasına girmeye çalışan kişi yakalanarak gözaltına alındı
Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalışmak istedi. Güvenlik birimleri tarafından etkisizleştirilen kişi gözaltına alındı
Giriş: 21.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:03
Kültür Radyo Televizyonu (KRT) binasına girmek isteyen kişi güvenlik birimlerince etkisizleştirilerek gözaltına alındı. Üzerinde bomba olduğunu iddia eden bir kişi KRT TV binasına girmeye çalıştı. Saldırgan bölgedeki polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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