        Haberler Ekonomi Turizm Kruvaziyer turizmi büyüyor

        Kruvaziyer turizmi büyüyor

        Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi öngörülürken bu yıl sektöre 8 yeni geminin katılması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Kruvaziyer turizmi büyüyor

        Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin (CLIA) yayımladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, dünya genelindeki kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılında sektöre 8 yeni geminin katılması öngörülüyor.

        Kruvaziyer sektöründe büyüme özellikle Akdeniz, Karayipler ve Asya rotalarındaki güçlü taleple destekleniyor. Akdeniz 2025 yılında 5,96 milyon yolcuyla dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer aldı.

        Kruvaziyer turizmi salgın sonrası dönemde güçlü toparlanmasını sürdürdü. Yolcuların yaklaşık yüzde 90’ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor.

        Kruvaziyer yolcularının seyahat tercihinde "tek tatilde birden fazla destinasyonu ziyaret edebilme" unsurunun öne çıkıyor. Özellikle Akdeniz rotaları, kültür, gastronomi ve çok destinasyonlu seyahat imkanlarıyla talep görmeye devam ediyor.

        Sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığı değerlendirilirken Türkiye’nin Akdeniz kruvaziyer turizmindeki konumunun güçlenmeye devam ettiği ifade ediliyor.

