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        Haberler Ekonomi Turizm Kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı - Turizm Haberleri

        Kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı

        Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer gemi yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,15 artarak 61 bin 113'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:40
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        Kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 Ocak-Mart döneminde, ülke limanlarına 42 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 50'ye yükseldi.

        Limanlara geçen yılın ocak ayında 12, şubatta 2, martta 28 kruvaziyer gemi yanaşırken, bu yılın aynı aylarında bu sayı sırayla 18, 5 ve 27 olarak gerçekleşti.

        Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer gemi yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,15 artarak 61 bin 113'e çıktı.

        Bu gemilerle geçen yılın ocak ayında 753, mart ayında 627 olmak üzere 1380, bu yılın ocak ayında 893, şubatta 16 ve martta 2 bin 42 olmak üzere 2 bin 951 yolcu Türkiye'ye geldi.

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        Öte yandan geçen yılın ocak ayında 796, şubatta 4 ve martta ise 800 olmak üzere 1600 yolcu kruvaziyer gemilerle Türkiye'den başka ülkelere gitti. Bu yıl ise söz konusu aylarda ülkeden çıkan yolcu sayısı sırayla 908, 17 ve 2 bin 383 olmak üzere 3 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'yi 2023'ün ilk 3 ayında 31 bin 132 transit kruvaziyer yolcusu tercih ederken, bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 76,19 yükselerek 54 bin 854'e yükseldi.

        'EN ÇOK YOLCUYU KUŞADASI AĞIRLADI'

        Söz konusu dönemde, en çok kruvaziyer gemisini ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 2024'ün ilk 3 ayında 26 gemi ve 35 bin 885 yolcuya ev sahipliği yaptı.

        İstanbul Galataport'a bu dönemde 8 gemiyle 9 bin 821 yolcu geldi.

        Samsun'a 3 bin 905 kruvaziyer turisti taşıyan 4 gemi yanaştı. Bu limanı 3'er gemiyle Trabzon, Çanakkale ve Amasra izledi. Söz konusu bölgeleri sırayla 2 bin 957, 2 bin 678 ve 3 bin 44 kruvaziyer yolcu ziyaret etti.

        Anılan dönemde Antalya 1 gemi ve 282 yolcu, İzmir 1 gemi ve 2 bin 533 yolcu, Marmaris 1 gemi ve 8 yolcu ağırladı.

        'YATIRIMLARLA KRUVAZİYER TURİZMİ BÜYÜYOR'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yatırımlarla kruvaziyer turizminin merkezi haline geldiğini söyledi.

        Kruvaziyer gemileriyle ülkeye gelen yolcu sayısının geçen yıl 1 milyon 500 bini geçtiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "2024'ün sonunda bu sayıyı daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye ile birlikte kruvaziyer turizmi de büyümeye devam ediyor. Kruvaziyer turizmimizle uzun yıllar yapılan yatırımların meyvesini toplamaya da başladık. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılacağını öngörüyoruz. Özellikle yaz döneminde daha çok kruvaziyer gemisi ve yolcusunun ülkemiz limanlarına gelmesini bekliyoruz."

        Uraloğlu, Türkiye'nin turizmde talep gören bir ülke olduğuna işaret ederek, kruvaziyer limanlarına yapılan yatırımların turizme ve ülke ekonomisine katkılarının rakamlara yansıdığını sözlerine ekledi.

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