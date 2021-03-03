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Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri değişti! Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatleri sınırlanan berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının ardından 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlardan biri de işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili oldu. Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri değişti! Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri değişti! Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının bulaş hızını düşürmek amacıyla çalışma saatleri azaltılan işletmelerden biri de kuaförler olmuştu. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri değiştirildi. Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri

BERBERLERİN VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri 10.00-20.00 olarak belirlenen berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Kuaför ve berberler saat kaçta kapanacak Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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