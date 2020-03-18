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Kuaförüm Sensin’de bugün yarışma heyecanının yanı sıra hüzünlü anlar yaşandı. Günün konsepti “Sevgilinin ailesi ile tanışma” olunca bütün yarışmacılar o çok heyecanlı ana dair anılarını anlattı.

Yarışmaya bu hafta katılan Zeynep ise ailesiyle tanıştıktan iki hafta sonra motosiklet kazasında kaybettiği ve hala unutamadığı sevgilisini anlatınca gözyaşlarını tutamadı.

Sevgilisinin ölümünü hala kabullenemediği için mezarına bile gidemediğini anlatan Zeynep, hem kendi ağladı hem de stüdyodakileri ağlattı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;