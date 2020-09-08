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Kuaförüm Sensin'de pijama partisi!

Kuaförüm Sensin'de günün konsepti hem renkli hem de çok eğlenceliydi. Bu kez yarışmacılarımız “pijama partisi” şıklığı için kolları sıvadı ama konseptin tadını aralarında Bülent Ersoy’un da yer aldığı jüri üyeleri çıkardı

Kuaförüm Sensin
HABERTURK.COM

Kız kıza sohbetin en keyiflisi pijama partisine özel hazırlanan Diva, yine bütün şıklığı ile stilini konuşturdu. Tüm jüri üyeleri konsepte uygun halleri ile stüdyoda yerini alınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Kuaförüm Sensin jürisi sadece kıyafetlerle değil, pijama partisinin olmazsa olmazı kelime oyunu ile de parti eğlencesinin tadını çıkardı.

Konsept keyifliydi ama rekabet ateşi yine tartışmalara neden oldu. Taner ve Tayfun’un atışmasında sesler hayli yükseldi. Stresli geçen değerlendirmenin sonunda model Çiğdem, yaşadığı sağlık sorunu ile yürekleri ağızlara getirdi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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