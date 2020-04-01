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Kuaförüm Sensin'de tartışmalar hız kesmeden devam ediyor!

Show TV'nin severek izlenen programı Kuaförüm Sensin'de kıran kırana rekabet devam ediyor. Rakiplerle yaşanan gerginliğin yanı sıra Bilal ve modeli Dilek arasında soğuk rüzgarlar esti

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de finale yaklaşırken heyecan da artıyor. Modeller arasındaki çekişme devam ederken, kuaförler ve makyözler arasında da kıyasıya rekabet sürüyor.

Rakiplerle yaşanan gerginliğin yanı sıra Bilal ve marjinal modeli Dilek arasındaki soğuk hava haftanın finaline yaklaşırken de hala ısınmadı.

Hırslı olan ve daha önce de pek çok kez birincilik kazanan Bilal, modeli Dilek’in tarzına uyum sağlamakta zorlandığı için ikili arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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