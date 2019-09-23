Gelin olarak duvağı kapalı halde gelen model, duvağını yarışmacı Bilal'in açmasını istedi. Podyuma gelen Bilal gelinin karşısına geçince hayatının şokunu yaşadı. Modele bakan Bilal karşısında karısını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Bilal'in eşi Melek, kurada Sıla ve Mira'nın modeli oldu. Bilal yarışma boyunca gözünü eşinden ayırmadı. Rakibi Sıla'ya güvenmeyen Bilal sık sık müdahalede bulununca ortaya eğlenceli anlar çıktı.
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İşte o anlar;
https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/kuaforum-sensin-bilale-buyuk-surpriz/83409
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