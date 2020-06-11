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Kuaförüm Sensin’de final günü yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki gerginlik de artıyor. Selver’in rakiplerinin kendilerini diskalifiye ettirmeye çalıştıklarını iddia etmesi, stüdyoda soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu.

Öncü ve Özlem, Selver’e Bilal’in yeni bir model aradığını söyleyince tansiyon bir anda yükseldi. Öncü şaka yaptıklarını söylese de Bilal’in siniri geçmedi. Modelleri Selver’e söylenen sözler Buse’yi de çok kızdırdı. Takımlar arasındaki bu gerginlik değerlendirmede yorumlara da yansıdı.

Mustafa, Tuna ve Su günün en düşük puanını alarak sonuncu olurken, Öncü, Özlem ve Selen günü birinci olarak tamamladı.

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İşte o anlar;