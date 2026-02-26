Canlı
        Haberler Dünya Amerika Küba'da ABD'den gelen sürat teknesindeki 4 kişi öldürüldü | Dış Haberler

        Küba'da ABD'den gelen sürat teknesindeki 4 kişi öldürüldü

        Küba güvenlik timleri, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürdü

        Giriş: 26.02.2026 - 04:04
        Küba'da ABD'den gelen sürat teknesindeki 4 kişi öldürüldü
        Küba İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Florida'dan geldiği belirlenen FL7726SH sicil numaralı sürat teknesinin, Villa Clara eyaletine bağlı Falcones Adacığı'na doğru yaklaştığının tespit edildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; "dur" ihtarına uymayan sürat teknesinden ateş açılması üzerine çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, teknedeki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, tüm yaralıların tahliye edildiği ve tıbbi yardım aldığı bilgisi paylaşıldı.

        Küba Devlet Başkanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, egemenliğin ve bölgesel istikrarın korunması doğrultusunda kara sularını koruma iradesinin teyit edildiği belirtildi.

        Yetkililer, sürat teknesinde bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

        ABD'DEKİ KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

        Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ada ülkesinin kara sularına izinsiz giren bir sürat teknesindeki kimliği belirsiz kişilerle çatışma çıktığını ve teknedekilerden 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

        Küba'nın Washington Büyükelçiliği, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan çatışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD’nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones’te, El Pino Kanalı’nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

        Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

        Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

        #küba
        #ABD
        #Son dakika haberler
