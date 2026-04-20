        "Küba'ya müdahale için görünür hiçbir gerekçe yok"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Küba'ya yönelik olası saldırısına ilişkin açıklamada bulunurken, "Küba'ya müdahale için görünür hiçbir gerekçe yok. Küba'nın iç siyasetinde komünist rejimiyle ilgili tüm sorunlara rağmen Küba'nın üçüncü ülkeler için görünür bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 20:23
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Küba’ya müdahale etmesi için görünür hiçbir gerekçenin bulunmadığını söyledi.

        Merz, Hannover kentinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya saldırması durumunda Almanya’nın nasıl hareket edeceğine ilişkin sorusuna Merz, "Küba’ya müdahale için görünür hiçbir gerekçe yok. Küba'nın iç siyasetinde komünist rejimiyle ilgili tüm sorunlara rağmen Küba'nın üçüncü ülkeler için görünür bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

        Merz, bu nedenle böyle bir müdahalenin hangi temele dayanabileceğini görmediğini belirterek, "Eğer ihtilaflar varsa, değişim yönünde çabalar bulunuyorsa, özellikle serbest dolaşım, sınırların açılması ve insan haklarına ilişkin konularda bu yol diplomatik ve barışçıl şekilde aranmalıdır. Dünyada yeni sorunlar yaratacak bir çatışma başlatılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinden yana olduğunu aktaran Merz, "Ancak savunma kabiliyeti, başka ülkelerde, oradaki siyasi sistemin diğerlerinin düşüncelerine uymadığında müdahalede bulunma hakkına sahip olmak anlamına gelmez." ifadesine yer verdi.

        Başbakan Merz, şu anda ABD için böyle bir eyleme başlamak için herhangi bir gerekçenin bulunmadığını kaydetti.

        ABD ve İran'a çağrı

        Lula da Silva ile Orta Doğu’daki durumu da ele aldıklarını vurgulayan Merz, ABD ile İran arasında hızlı bir diplomatik uzlaşma sağlanması yönünde devam eden çabaları desteklediklerini söyledi.

        Bu çatışmanın yol açtığı enerji krizine ilişkin Almanya’da Ulusal Güvenlik Konseyinin toplanıp toplanmayacağı sorusuna yanıt veren Merz, enerji piyasalarındaki mevcut durum nedeniyle Konseyin özel olarak toplanmayacağını, ancak konunun önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda ele alınacağını ifade etti.

        Merz, Alman hükümetinin yaklaşık 7 haftadır her gün fiyatların seyrini ve mevcut durumu takip ettiğini dile getirerek, bu konuda çıkarılacak sonuçların büyük ölçüde çatışmanın bundan sonra nasıl devam edeceğine veya nasıl sona ereceğine bağlı olduğunu söyledi.

        Hürmüz Boğazı'nın kısa süreli açılmasıyla petrol fiyatlarının hızla düştüğünü, ancak Boğaz’ın yeniden kapatılmasıyla fiyatların çok hızlı şekilde tekrar yükseldiğini gördüklerini dile getiren Merz, "Burada savaşın gidişatına bağlı bir dalgalanma yaşıyoruz." dedi.

        Merz, bu nedenle İran’a çatışmaları durdurma çağrısında bulunduklarını aktararak, "Ancak çağrımız, müzakere yoluyla diplomatik bir çözüme ulaşmanın yollarının aranması konusunda ABD’ye de yöneliktir." diye konuştu.

        Bu belirsizliklerin ve savaşın sürmesinin yalnızca Orta Doğu ve Asya’yı değil Avrupa’yı da derinden etkilediğine işaret eden Merz, bunun ABD’yi de etkileyeceğini belirterek, "Tüm bunlar şu anda dünyada ekonomik kalkınmayı tehlikeye atıyor ve Orta Doğu’nun ötesinde de siyasi istikrarsızlığın artmasına yol açabilir." uyarısında bulundu.

        Merz, bu bakımdan enerji tedarik piyasalarında istikrarın sağlanmasının en önemli ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu kaydetti.

