"ÖZÜR DİLEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Aka, İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki sözleri için 'Türk halkından özür dilediğini' ifade etti. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kubilay Aka, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Şimdi bütün Türk halkından özür dilemediğim için özür diliyorum. Orada canlı yayın heyecanının yanında bir de zamansal sıkıntılar da vardı. O yüzden söylemek istediğimi tam ifade edemedim, yanlış anlaşılmışım biraz. 'Minnet etmem' gibi bir kelime çıkmış ağzımdan. Olabilir canlı yayın heyecanıdır. Ama orada söylemek istediğim şey; özür çok değerli bir şey, çok özel bir şey benim için... Benim annemin, babamın bana öğrettiği; bir kişiden özür diliyorsan eğer bir hatayı bir kere yapacaksın demektir. Bunu teminatını veriyorsun demektir. Ve bir daha aynı kişinin karşısına geçip aynı hatadan dolayı özür dilersen bu benim için daha büyük bir utanç olur. O yüzden özür kısmını en sona bırakırım önce bir gönül almaya çalışırım. Olayım o dur o yüzden 'Özür dilemem' dedim. Ama özür dilerim tabii ki. Yani 27 yaşındayım herhalde bu yaşa özür dilemeden gelmiş olmam imkansız olur.