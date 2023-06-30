Magazin gündeminde ortaya çıkan iddialara göre geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir mekanda Kubilay Aka ile görütülenen fenomen Yaren Alaca, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ünlü güzel yine de sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gündemde adından söz ettirmeyi başarıyor.