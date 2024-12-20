Kubilay Aka, Kolombiya'da 'Çukur' şarkısı söyledi
Kubilay Aka, 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla seslendirdi
Ünlü oyuncu Kubilay Aka iş için Kolombiya'ya gitmiş ve Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara yazdığı paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
Aka son olarak, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur' dizisiyle özdeşleşen 'Bu Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı Kolombiyalı sokak şarkıcılarıyla söyledi.
Aka, yaptığı paylaşıma Gazapizm olarak bilinen rapçi Anıl Acar'ı etiketleyerek, "Kolombiya senin sözlerin" notunu düştü.