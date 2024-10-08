'Küçük Prens' Haliç Kongre Merkezi'ne geliyor

İstanbul Haliç Kongre Merkezi, 21 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında dünyaca ünlü Küçük Prens gösterisine ev sahipliği yapacak. Dünya üzerinde bugüne kadar 1 milyonu aşkın izleyici tarafından izlenen Küçük Prens gösterisi Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlandı.

Kasım ayında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak olan, yapımı Broadway Entertainment Group tarafından üstlenilen Küçük Prens, çocukları ve yetişkinleri sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.