Küçükçekmece'de bir kişi otel odasında ölü bulundu
Küçükçekmece'de bir otel odasında 60 yaşındaki bir müşteri ölü bulundu. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi
Giriş: 20.04.2025 - 04:37 Güncelleme: 20.04.2025 - 04:37
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.
60 yaşındaki Olcay Barut'u odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Barut'un cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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