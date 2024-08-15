Küçükçekmece'de eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü

Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün akşam saatlerinde bıçaklı yaralama ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TARTIŞTIĞI KARISINI BIÇAKLADI Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen bıçaklı yaralama olayına giden polis ekipleri, 23 yaşındaki Ö.A'yı kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ö.A, hastaneye kaldırıldı.

KATİL KOCA LİNÇTEN KURTULDU Sokak ortasında genç kadını bıçaklayan kişinin, kocası G.A. olduğu belirlendi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ö.A. ise hayatını kaybetti.