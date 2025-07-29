Küçükçekmece'de otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.