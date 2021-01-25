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Küçükçekmece'de rüşvet operasyonu: Tapu müdürü ve 24 şüpheliye tutuklama

İstanbul Küçükçekmece tapu müdürlüğüne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında tapu müdürü Ö.Ü,’nün de olduğu 25’i tutuklandı.

Küçükçekmece'de rüşvet operasyonu: Tapu müdürü ve 24 şüpheliye tutuklama
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta Cuma sabahı İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Küçükçekmece tapu müdürlüğüne düzenlediği operasyonda aralarında tapu müdürü ve 10 memurla, rüşvet alıp verme olayına karıştığı öne sürülen 39 şüpheli yakalanmıştı.

500 TL İLE 5 BİN TL ARASINDA RÜŞVET İDDİASI

Şahin Şen'in haberine göre mali şube polislerinin yaptığı tespitlerde, şüphelilerin iş hızlandırmak, arazi ölçüm ve belirleme işlemlerinde öncelikli sıra, tapuda öncelik gibi konularda rüşvet karşılığı iş yaptığı iddia edildi. Bu işlemler için 500 TL ile 5 bin TL arasında rüşvet alındığı da öne sürülürken, rüşvet paralarının bazı memurların odasında ve vergi dairesinin bahçesindeki banklarda gerçekleştiği de iddia edildi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 11 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılıktan serbest kaldı. Aralarında tapu müdürü Ö.Ü.’nün de bulunduğu 25 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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