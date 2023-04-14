Küçüklere masallar: Böcek Olga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Çocuk Masallar
ABONE OL

Küçüklere masallar: Böcek Olga

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Olga adında bir böcek varmış... Esra Şaşmaz'ın sesinden Böcek Olga masalı...

Küçüklere masallar: Böcek Olga
HABERTURK.COM

BÖCEK OLGA

Bir zamanlar Olga adında bir böcek vardı. Olga annesi ve babasıyla büyük bir evde yaşıyordu. Pek çok güzel ve süslü böcek elbisesi, pek çok güzel Barbie bebeği ve böcek oyuncakları vardı.

Büyük bir evde, kendisini seven anne babasıyla oturan ve pek çok elbisesi ve oyuncağı olan birinin mutlu olacağını düşünürsünüz değil mi? Fakat Olga hiç mutlu değildi; tersine çok üzgündü. Üzgün olmasının sebebi de çok çirkin olduğunu düşünmesiydi.

Annesi “Olga hiç çirkin değilsin, çok güzelsin” derdi. Babası da “Olga çok güzelsin, güzellik kraliçesi gibisin.” derdi. Fakat onlara Olga onlara inanmıyordu. “Bu doğru değil, ailem olduğunuz için güzel olduğumu düşünüyorsunuz.” Diyordu. Kim ne söylerse söylesin Olga’yı çirkin olmadığına ikna edemiyordu.

Üst kata yatak odasına çıkar ve aynaya bakıp şöyle derdi: “Ay halime bak çok çirkinim! Saçlarım kıvır kıvır ve karman çorman, başımın her yerinden çıkıyorlar. Kirpiklerim kısa ve güdük. Ağzım minik. Bana bir bakın, çok kısayım, kısa olmaktan nefret ediyorum. Uzun olmak istiyorum.”

Bir gün Olga bir güzellik salonunun önünden geçerken “Bahse girerim burada beni güzelleştirecek bir şeyler vardır.” Diye düşündü. İçeri girdi ve ihtiyacı olan şeyi bulmuştu. Kendine güzel bir peruk aldı. Uzun, siyah ve kıvırcıktı. Fakat kirpikleri hala kısa ve güdüktü, ağzı hala minikti, kendisi de hala kısaydı. Sonra güzellik salonunda gördüğü bir şeyi anımsadı. “Tam bana lazım olan bir şey” diye düşündü.

Ertesi gün tekrar güzellik salonuna gitti ve takma kirpik aldı. Sonra da onları taktı. Şahaneydiler. Öyle uzundular ki başına doğru kıvrılıyorlardı. Olga takma kirpiklerini kırpıştırdı, şimdi kendini çok iyi hissediyordu.

Bir gün Olga, odasında dergisine bakıyordu, bir güzellik dergisiydi. Sayfaları çevirirken bir reklama rastladı, tam ona lazım olan bir şeydi. Tüm parasını bir araya getirdi ve kendine kırmızı bir ruj aldı. Dudaklarını boyadı ve çok güzel görünüyordu. Olga kendini çok iyi hissediyordu.

Eve yürürken peruğu okşayıp kabarttı, takma kirpiklerini kırpıştırdı, büyük kırmızı dudaklarıyla etrafa öpücükler saçtı. Fakat hala kısaydı.

Birkaç hafta sonra böcek Olga bir partiye davet edildi. Olga büyük bir mağazaya gitti kendine süslü bir elbise aldı. Ardından tam aradığı şeyi bulmuştu, topuklu ayakkabılar! Olga’nın kısa boyu uzamıştı. Olga artık çok güzel görünüyordu.

Partiye gittiğinde herkese öpücükler, gülücükler saçıp “Merhaba, Merhaba” diye seslendi. Ve Olga kendini çok güzel hissettiği için herkes onun çok güzel olduğunu düşünüyordu.

Yürürken caddenin aşağısında Kedi ile karşılaştı. Kedi, Olga’ya şöyle bir baktı “Miyav, Olga çok güzelsin benimle arkadaş olur musun?” diye sordu.

Olga, “Bakalım, bana bir şarkı söyle eğer beğenirsem seninle arkadaş olurum.” Diye yanıtladı.

Kedi, bir şarkı tutturdu ancak sesi dayanılacak gibi değildi. Olga “Off sesin berbat!” dedi ve oradan uzaklaştı.

Olga, güzelliğinden halinden çok memnundu, yolun aşağısına geldiğinde Kurt ile karşılaştı.

Olga’nın güzelliğinden etkilenen Kurt “Merhaba Olga çok güzelsin benimle arkadaş olur musun?” diye sordu.

Olga ise “Bana bir şarkı söyle eğer beğenirsem seninle arkadaş olurum.” Dedi.

Kurt, Olga’ya göz kırptı, sonra ağzını açıp şarkı söylemeye başladı. Uludu öyle kötü sesi vardı ki Olga, bu sese dayanamadı, Kurt’u öylece bırakıp uzaklaştı.

Olga kendini dünyanın kraliçesi gibi hissediyordu. Güzel görünüyordu ve herkes onunla arkadaş olmak istiyordu. Kendinden memnun bir şekilde yürürken utangaç Fare ile karşılaştı. Sessizce Olga’ya yaklaştı ve “Olga benimle arkadaş olabilir misin?” dedi.

Olga “Bakalım bana bir şarkı söyle, beğenirsem arkadaş olabiliriz” dedi. Küçük Fare gülümsedi ve gitarını çıkardı. Sesi öyle güzeldi ki, Olga adeta büyülendi. Böylece Olga ve Fare arkadaş oldular. Birlikte şarkılar söylediler, yemek yaptılar, eğlendiler.

Böcek Olga, er ya da geç Fare’nin onun makyajsız, peruksuz, kostümsüz halini göreceğini biliyordu. Bir gün derin bir nefes alıp en doğal haliyle Fare’nin karşısına çıktı. Fare “Hmm” dedi. “Biliyor musun Olga seni ilk gördüğümde çok güzel olduğunu düşünmüştüm. Ama bugün çok farklı görünüyorsun, her ne yaptıysan çok daha güzel olmuşsun. “ dedi.

Olga çok mutlu oldu, biliyordu ki Fare onu gözleriyle değil, kalbiyle seviyordu.

DİĞER MASALLARI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASALLAR VE DİĞER EĞLENCELİ İÇERİKLER İÇİN SİZİ Youtube HT ÇOCUK KANALIMIZA BEKLİYORUZ

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılara yeniden başlanacak
YAŞAM Depremi hasarsız atlatan Perre'de kazılar başlıyor
Türkiye'nin az bilinen büyüleyici yerleri! Türkiye'de görülmesi gereken yerler!
YAŞAM Türkiye'nin az bilinen büyüleyici yerleri!
Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
YAŞAM Kamera arkası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi oldu
YAŞAM Biberonla beslediği kuzular, çocukların sevgilisi ...
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda şelaleler akmaya başladı
YAŞAM Munzur Vadisi Milli Parkı'nda şelaleler akmaya ...
Artvinli duvar ustasının dik yamaçtaki 60 yıllık tarım öyküsü
YAŞAM 90 derece eğimli! Tarım arazisine çevirdi...
800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok
YAŞAM 800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok
Sebze zannedilen meyveler hangileri? Sebze ve meyve arasındaki temel fark nedir?
YAŞAM Sebze zannedilen aslında meyve olan 10 besin
Dirsek ve koltuk altı kararmasına en iyi çözüm! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor
YAŞAM Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada ...
Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünebilirsiniz! Doğru seçimlerle göz kamaştırın
YAŞAM Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.