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Küf Lekesi Çıkarma

Nemli ve sıcak bölgelerde sıkça rastlanılmakta olan küflerin neden olduğu lekeler pek çok insanın rahatsız olmasına sebep olmaktadır. Özellikle de çamaşırlarda bulunmakta olan küf lekesi moral bozucu bir hale gelebilmektedir. Bu durumun giderilmesi için yapılmakta olan işlemde ise ilk olarak bir leğenin içerisine sıcak bir su ilave edilmesi gerekmektedir. Ardından bu suya küf lekesi bulaşan kıyafet konulmaktadır. Ardından alınan bir bardak sütün küf lekesinin üzerine dökülmesi gerekmektedir. Küf lekesi olan yerin ise el ile iyice çitilenmesi gerekmektedir. Böylelikle küf lekesi ortadan kaybolmaktadır.

Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Nemli bölgelerde yaşayan insanların merak ettiği sorulardan bir tanesinin de küf lekesi nasıl çıkar sorusu olduğu bilinmektedir. Çok sıcak havalarda meydana gelmekte olan küfün nasıl giderileceği ise merak edilmekte olan konulardan bir tanesidir. Küflenmeler bazen eşyaların ayak ve arka kısımlarında ya da uzun süre kullanılmayan kıyafetlerde ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda belirli aralıklar ile temizlenmeyen yatak arka kısımlarında da bu durum meydana gelebilmektedir. Böyle durumlarda ise küf lekesini çıkarmak için farklı yöntemlere başvurulmaktadır.

Duvardaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Öncelikle küf lekesini gidermek için farklık yöntemler olduğu bilinmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesinin ise sirkeli su olduğu ön plana çıkmaktadır. Sirkeli su sayesinde küflerden kolayca kurtulma sağlanabilmektedir. Bu işlem öncesinde ilk olarak bir fincan sirke ile sıcak suyun karıştırılması gerekmektedir. Ardından küf bulunan bölgeye bu karışımın dökülmesi gerekmektedir. 10 dakika kadar bekledikten sonra nemli bir bez ile bölgenin silinmesi gerekmektedir. Bu yöntem ile duvarın yanı sıra pek çok farklı bölgede bulunmakta olan küfte kurtulma sağlanabilmektedir.

Kıyafetten Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar sorusu olduğu bilinmektedir. Uzun zamandır kullanılmayan kıyafetlerde belirli bir süre sonra küf oluşumu meydana gelmekte ve bu durumun giderilmesi için neler yapılabileceği araştırılmaktadır. Kıyafette bulunan bir küf lekesinin giderilmesi için limon suyu ve tuz yöntemi uygulanabilmektedir. Özellikle koyu renkli kıyafetlerde oluşan küfler için oldukça etkili bir yöntemdir.

İlk olarak limon suyunun bölgeye dökülmesi ve ardından üzerinin tuz ile kapatılması gerekmektedir. Kumaşta bulunan leke böylelikle sökülmektedir. Ardından ılık su ile ıslatılmış olan bezle bölge temizlenmektedir. Böylelikle leke giderilmektedir. Kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar sorusu bu şekilde cevaplandırılabilmektedir.

Duvardan Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Bu durumun giderilmesi için farklı yöntemlere başvurulabilmektedir. En sık kullanılan yöntemlerden bir tanesinin sirkeli su yöntemi olduğu bilinmektedir. Genellikle bu yöntemin uygulanması ile birlikte bölgede bulunan küf lekesi giderilmektedir. Duvardan küf lekesi nasıl çıkarılır sorusuna başta sirkeli su olmak üzere pek çok farklı yöntem ile cevap verilebilmektedir. Bunlar arasında limon suyu ve tuz, karbonat ve beyaz sirke gibi yöntemler de yer almaktadır. Bunlar arasından uygun olan yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir.

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