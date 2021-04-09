İHA

Adana’da bir kişi kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesinde 24 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sert (54) ile arkadaşı Hızır Dağ (64) içki içmeye başladı. Bir süre sonra ise çıkan tartışmada Ali Sert, Dağ tarafından bıçaklandı. Dağ, olay yerinden kaçarken Sert hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sert, 7 Nisan günü hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak otopsi yapılan Sert’in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlının ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içerken kendisine küfür ettiğini bu nedenle onu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.