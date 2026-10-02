'Afife' 10 Kasım'da sahnede

‘Afife’, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici rejisi ve sahnede yarattığı duygusal derinlikle tiyatro dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Oyun, 10 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.

Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve kadınlara ilham olmuş Afife’nin hikâyesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor. Kadının sahnedeki görünürlüğüne engel koyan düzene karşı bir başkaldırı olarak kurgulanan bu güçlü yapım, Afife Jale’nin sahnede olma arzusunu ve cesur direnişini bugünün izleyicisine aktarıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği yapımda, Demet Evgâr, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler sahneye çıkıyor. Müziklerini Tuluğ Tırpan’ın bestelediği ve canlı orkestra eşliğinde sahnelenen yapımın şarkılarından biri ise Sezen Aksu tarafından bu proje için özel olarak yazıldı.

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Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen ‘Afife’, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici rejisi ve sahnede yarattığı duygusal derinlikle tiyatro dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

‘Afife’nin 10 Kasım tarihli temsilinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.