AKM'de 'Yaz Başka Caz Başka'

Atatürk Kültür Merkezi, yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. Türk Telekom Prime katkılarıyla düzenlenen AKM Yaz Konserleri, "Yaz Başka, Caz Başka" temasıyla 12 Ağustos – 16 Eylül 2026 tarihleri arasında sanatseverleri birbirinden seçkin performanslarla buluşturacak. AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek konserler 20.30’da başlayacak.

Caz müziğinin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik özel program, yaz akşamlarına ritim, enerji ve ilham katacak. Doğaçlamanın özgürlüğünü, yaratıcılığın sınırsızlığını ve müziğin evrensel gücünü sahneye taşıyacak konserler, yalnızca bir dinleti değil; farklı kuşakları ortak bir sanat deneyiminde buluşturan unutulmaz anlara dönüşecek.

Efe Erdem Quintet

İnsan ruhuna dokunan, duyguları özgürleştiren ve yaşamın temposunu yeniden hissettiren caz müziği, bu yaz Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz atmosferinde izleyicileri karşılayacak. Sanatın birleştirici gücünü merkeze alan bu konser dizisi, özellikle genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturarak Türkiye'nin caz sahnesine yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

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PROGRAM

12 Ağustos 2026 Çarşamba

İLAYDA HATİPOĞLU QUİNTET

İlayda Hatipoğlu Quintet, genç kuşağın yaratıcı caz anlayışını güçlü bir müzisyenlik ve etkileyici doğaçlamalarla buluşturan dinamik bir topluluktur. Modern cazın yanı sıra gelenekten beslenen repertuvarı ve özgün yorumlarıyla dikkat çeken grup, sahnede kurduğu enerjik iletişim ve kolektif müzikal diliyle dinleyicilere zengin bir caz deneyimi sunmayı hedefliyor. İlayda Hatipoğlu'nun liderliğinde topluluk, çağdaş cazın üretken ve yenilikçi yüzünü başarıyla temsil eden bir grup olarak dikkat çekiyor.

Piyano : İlayda Hatipoğlu,

Trompet : Kağan Karabayrak,

Gitar : Efe Selvi,

Kontrbas : Yarkın Tuncer,

Davul : Berkay Sümbül

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15 Ağustos 2026 Cumartesi

FUJİ

Fuji, farklı müzikal etkileri çağdaş caz anlayışıyla harmanlayan genç ve dinamik bir topluluk olarak dinleyicileri ile buluşacak. Güçlü doğaçlamaları, enerjik sahne performansı ve yaratıcı yorumlarıyla dikkat çeken grup, modern cazın yenilikçi ruhunu dinleyiciyle buluşturarak genç kuşağın özgün seslerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Vokal : Derin Su Sarı

Saksafon : Erencan Kurtaran

Klavye : Ahmet Cem Öncel

Basgitar : Lamia Demirok

Gitar : Yiğithan Tor

Davul : Berkay Sümbül

19 Ağustos 2026 Çarşamba

TESELLİ

Teselli, modern cazın duygusal derinliğini güçlü doğaçlamalar ve özgün yorumlarla buluşturuyor. Farklı müzikal etkileri samimi bir anlatımla harmanlayan grup, her performansında dinleyiciyi melodiler aracılığıyla içsel bir yolculuğa davet ederek genç caz sahnesinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Vokal : Yağmur Yılmazlar,

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Piyano : Anıl Koçak,

Kontrbas : Ulaş Özdemir,

Davul : Selami Baysal

22 Ağustos 2026 Cumartesi

DANDEFUSE

Dandefuse, 2025 yılında ODTÜ Caz Topluluğu üyeleri ve Hacettepe Konservatuarı Caz Bölümü öğrencileri tarafından kurulan altı kişilik caz füzyon alanında üretim yapan dinamik bir topluluk olarak sahne alıyor. Grup Japon füzyonu ve alternatif cazdan ilham alarak özgün düzenlemeleri ve kendi besteleriyle modern cazın enerjik ve yenilikçi yüzünü sahneye taşıyacak ve dinleyicilere güçlü bir müzikal deneyim sunacak.

Bas Gitar: Seçkin Eroğlu

Elektro Gitar: Levent Demirci

Klavye: Kazım Hakan Çakıcı

Alto Saksafon: Eren Gürbüz

Trompet-Flugelhorn : Avni Buğra Yazıcı

Davul: Ertuğrul Güner

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26 Ağustos 2026 Çarşamba

ONE TWO TRİO

One Two Trio, birbirini dinlemeyi ve müzikal etkileşimi merkeze alan genç bir caz üçlüsü olarak dikkat çekiyor. Kendi besteleri ile caz standartlarını özgür doğaçlamalarla buluşturan topluluk, güçlü sahne iletişimi ve farklı caz yaklaşımlarını bir araya getiren yaratıcı yorumlarıyla dinleyicilerini bekliyor.

Piyano : Saim Mert Sarıçalı,

Kontrbas : Güneş Sungur,

Davul : Hurşit Efe Köroğlu

29 Ağustos 2026 Cumartesi

FÜNİKÜLER

Füniküler modern caz anlayışını yaratıcı doğaçlamalar ve dinamik sahne enerjisiyle buluşturan yenilikçi yorumları ve güçlü müzikal iletişimiyle dinleyicilere etkileyici bir konser deneyimi sunacak. Füniküler, iki yakayı birbirine bağlayan bir hat gibi Doğu ile Batı’yı, geçmiş ile şimdiyi müzikte buluşturmak için yola çıkıyor. Grup cazın yapısal özgürlüğünü Anadolu makamlarıyla, Latin ritimlerini Doğu melodileriyle, metrik karmaşıklığı groove’un sıcaklığıyla buluşturuyor.

Trombon-Back Vokal : Doğa Toparlak,

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Vokal : Özgü Dündar,

Piyano : Ozan Güler,

Bas : Yunus Emre Hacıoğlu,

Davul : Abdullah Örs

02 Eylül 2026 Çarşamba

KAOS

Kaos, çağdaş cazı özgür doğaçlama anlayışı ve yenilikçi müzikal yaklaşımıyla yorumlayan genç bir topluluk olarak AKM sahnesinde yer alacak. Farklı tarzlardan beslenen özgün besteleri, güçlü sahne enerjisi ve cesur anlatımıyla dinleyiciyi keşfe davet eden grup, genç caz kuşağının yaratıcı ve dinamik temsilcileri arasında yer alıyor.

Elektrogitar : Ferdi Alnak,

Basgitar : Mert Şen,

Klavye : Yusuf Çebe,

Davul : Emre Öğüt

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LEVİERS

Leviers, çağdaş cazın sınırlarını zorlayan, güçlü doğaçlamaları ve farklı müzikal etkileri özgün bir dille buluşturuyor. Enerjik sahne performansları ve yaratıcı yorumlarıyla dikkat çeken topluluk, modern cazın dinamik ruhunu dinleyiciye etkileyici bir biçimde yansıtarak genç kuşağın üretken ve yenilikçi temsilcileri arasında öne çıkıyor.

Gitar : Levent Güner,

Davul : Ertuğrul Güner,

Bas : Eylül Soylu,

Piyano : Hakan Çakıcı

09 Eylül 2026 Çarşamba

EFE ERDEM QUİNTENT

Efe Erdem Quintet, genç kuşağın dikkat çeken caz topluluklarından biri olarak, modern cazın enerjisini güçlü vokal yorumları ve yaratıcı düzenlemelerle buluşturuyor. İstanbul Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı’nda yolları kesişen beş müzisyenin İKSV Genç Caz yarışması heyecanıyla bir araya gelerek kurduğu bu kuintet, aralarındaki müzikal sinerjiyi kalıcı ve vizyoner bir sahne yolculuğuna dönüştürüyor. Zarif ve "cool" bir atmosfere sahip olan grubun zengin repertuvarı caz ve hareketli funk ritimlerinin yanı sıra Jamie Cullum, Gregory Porter ve Kurt Elling gibi isimlerin caz-pop esintileriyle harmanlanarak dinleyicilere hem elegant hem de yüksek enerjili bir müzik deneyimi sunuyor.

Vokal : Efe Erdem,

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Alto Saksafon : Tuğrul Kaan Gezgin,

Kontrbas : Güneş Sungur,

Piyano : Yusuf Çebe,

Davul : Kuzey Güden

12 Eylül 2026 Cumartesi

PÜR

Genç caz grubu Pür, 2024 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bestecilik eğitimi alan dört genç müzisyenden oluşuyor. Doğaçlamayı yaratıcı bir ifade alanı olarak benimseyen topluluk; modern cazı özgün besteleriyle buluşturarak güçlü bir müzikal atmosfer oluşturuyor. Yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Pür, 2025 yılında İKSV'nin Genç Caz+ projesinde özgün çalışmalarıyla genç caz sahnesinin umut vadeden toplulukları arasında yer aldı.

Elektro basgitar : Adin Batu Şener,

Davul : Toprak Özcan,

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Elektrogitar : Can Demir,

Trompet : Asude Şaşmaz,

Klavye : Burak Erensoy

16 Eylül 2026 Çarşamba

CALİCO

Ankara'da kurulan Calico, cazı yalnızca bir müzik türü değil, güçlü bir iletişim ve ifade biçimi olarak görüyor. Topluluğun repertuvarı, özgün bestelerin yanı sıra çağdaş cazın öne çıkan eserlerine getirdiği kişisel yorumlardan oluşuyor. Duyarlılığı, dengeli müzikal yaklaşımı ve özgün besteleriyle dikkat çeken, doğaçlamayı yaratıcı bir anlatım diliyle buluşturan Calico, genç caz sahnesinin öne çıkan topluluklarından biri olarak dinleyicisiyle buluşuyor.

Piyano : Eyüp Efe Nurlu

Kontrabas : Ulaş Özdemir

Davul : Selami Baysal

Trompet : Onur Yalçın