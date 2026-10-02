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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Alper Kul'dan ‘Çok Tatlı Bi Hikaye’

        Alper Kul'dan ‘Çok Tatlı Bi Hikaye’

        Alper Kul, yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla hayat verdiği 'Çok Tatlı Bi Hikaye' oyunuyla 4 Ekim'de Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Alper Kul'dan 'Çok Tatlı Bi Hikaye'

        YSM Yapım imzalı, ‘Çok Tatlı Bi Hikaye’, yeni sezonun ilk oyunuyla İstanbul’da sahnelenmeye hazırlanıyor. Yılların sahne tecrübesini samimi bir anlatım ve sözü-müziği kendisine ait şarkılarla buluşturan Alper Kul, 4 Ekim'de Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

        Yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla hayat verdiği ‘Çok Tatlı Bi Hikaye’’ için özel şarkılar da hazırlayan Alper Kul, seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren bir yolculuğa davet ediyor.

        İsmail (Alper Kul) bir erkek olarak duygularını nasıl ifade edebileceğini hiç öğrenememiştir. Bu yüzden bazen konuşur, bazen susar, bazen de kendini şarkı söylerken bulur. Oyun, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille işlerken kimi zaman kahkahalar attıracak, kimi zaman da insanın boğazında düğüm bırakan bir his yaşatacak.

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        Oyun Takvimi:

        16 Ekim - İzmir | Konak Sahnesi

        21 Ekim - İstanbul | Gazanfer Özcan Sahnesi

        8 Kasım - Ankara | Nazım Hikmet Kültür Merkezi

        27 Kasım - İstanbul | Hop Sahne

        15 Aralık - İstanbul | DasDas Sahne

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        #alper kul
        #Zorlu PSM
        #dasdas
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