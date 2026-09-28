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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Anna K.' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

        'Anna K.' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

        Özlem Öçalmaz, İbrahim Arıcı, Ceren Köse ve Nagihan Gürkan'ın rol aldığı aşk, arzu, özgürlük ve kadın olma hallerini sosyal medyanın yarattığı yeni yargı alanı üzerinden ele alan Anna K.,  30. Tiyatro Festivali kapsamında 18 ve 19 Kasım'da ilk kez seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        'Anna K.' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

        Avustralyalı yazar Suzie Miller’ın kaleme aldığı Anna K., Türkiye’de ilk kez sahneye taşınıyor. Nagihan Gürkan’ın yönettiği oyunda; Özlem Öçalmaz, İbrahim Arıcı, Ceren Köse ve Nagihan Gürkan yer alıyor. Bir insanın yıllarca inşa ettiği itibarı tek bir tweet’in yıkabilmesi kırılganlığının üzerine giden ve bir otel odasında geçen oyun, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde ilk kez sahnelenecek. Oyun festivalin ardından da her pazar Cloud 34’te, Bomonti Hilton’un en üst katında seyirciyle buluşacak.

        Nagihan Gürkan’ın çağdaş ve katmanlı rejisi, oyunun geçtiği otel yalnızca bir sahne değil, hikâyenin geriliminin ve karakterlerin dönüşümünün parçası haline getiriyor. Özel hayat ile kamusal alan, izleyen ile izlenen arasındaki sınırların sürekli yer değiştirdiği bu rejide, Tolstoy’un 19. yüzyılda yazdığı hikaye bugünün ekranları, dili ve görünürlük kültürüyle yeniden karşılaşıyor. Oyun, seyirciyi izleyen konumundan çıkararak yaşananların içine alan mekâna özgü bir deneyim kuruyor.

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        Anna K. Hakkında

        Başarılı televizyon habercisi Anna K., kariyerinin doruğundayken sevgisiz evliliğini geride bırakıp kendi tutkularının peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu kişisel karar, kısa sürede sosyal medyada büyüyen bir kamusal yargılamanın merkezine dönüşür. #AnnaKYasakaşk etiketiyle yayılan cinsiyetçi zorbalık ve çevrimiçi yargılar, yıllardır başkalarının hikâyelerini haberleştiren Anna’yı bu kez kendi hikâyesinin haberine dönüştürür.

        Prima Facie ve Inter Alia gibi oyunlarıyla uluslararası alanda tanınan hukukçu ve yazar Suzie Miller’ın kaleme aldığı Anna K., Tolstoy’un Anna Karenina’sıyla bugünün dijital dünyası arasında bir köprü kuruyor. Haber taşıyan trenlerin sesi, sosyal medyanın hiç dinmeyen uğultusuna karışırken; haber yapan ile haber olan, yargılayan ile yargılanan arasındaki sınırlar giderek siliniyor.

        Anna’nın özel hayatının kamusal bir meseleye dönüşmesi üzerinden oyun, kadınların aşk, arzu ve özgürlük arayışlarının bugün de nasıl yargılanabildiğine bakıyor. Suçluluk fikrinin içine hapsedilen Anna, neden suçlandığını dahi bilmeden bir itirafa zorlanıyor.

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        Anna K., klasik bir trajedinin çağdaş bir yeniden yorumunun ötesinde, görünürlük kültürünü ve sosyal medyanın kurduğu yeni yargı alanlarını sahneye taşıyor. Seyirciyi ise bu hikâyenin yalnızca izleyicisi değil, tanığı olmaya davet ediyor

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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