Dünyaca ünlü, bol ödüllü Kosovalı oyun yazarı Yeton Neziray'ın eserinden Senem Cevher’in çevirisi ve rejisiyle sahneye hazırlanan, Standarts Yapım imzalı Baba ve Baba adlı oyun seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Oyun 5 Aralık’ta Muammer Karaca Tiyatrosu’nda gerçekleşecek prömiyerle, tüm sezon boyunca kalplere dokunmaya geliyor.

Güçlü oyunculuğu ve canlandırdığı farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Sönmez, oyunda seyirciyi bambaşka duygulara götürüyor. Usta oyuncu Atilla Şendil ise karakterin derinliğini tüm oyun boyunca hissettiğimiz bir rolle karşımıza çıkıyor. Deneyimli oyunculara, yetenekleri ile dikkat çeken genç oyuncular Beste Yılmaz Özen ve Özen Çağla Akın dönüşümlü olarak eşlik ediyorlar.

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BU OYUNDA DUYGULAR ALT ÜST OLUYOR!

Bir sabah, bir kâğıt parçası her şeyi değiştirir: devlet dairesindeki bir hata, Dilo'yu (Atilla Şendil) resmen "ölü" ilan eder. İşi elinden gider, hesabı kapanır, adı gazetenin kayıplar sütununda boy gösterir. O hâlâ oradadır ama artık kimse onu görmüyor gibidir.

Sara (Şebnem Sönmez) ve kızı Lola'nın (Beste Yılmaz Özen ve Özen Çağla Akın) gölgesinde, bir babanın ‘var olma’ mücadelesi... Kara mizah, şefkat ve umut arasında sarsıcı bir aile hikâyesi: Baba ve Baba...

Yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın’ın üstlendiği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Sinem Mete, müzik tasarımını Yaseminsu Şendil ve ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter üstleniyor. Hareket tasarımı ise Seda Özgiş’e ait. Oyunun repetitörlüğü Ozan Demir’e, video tasarımı Fatih Yürür’e, afiş tasarımı ise Alpgiray Kelem’e emanet. Yardımcı yönetmenliği Beste Yılmaz Özen yaparken, dekor uygulamasını yine deneyimli bir isim Serkan Kavurt yapıyor. Oyunun yapım koordinatörlüğünü ise Ece Şahin, R.Dilara Akalın, Renas Gültekin, Salih Ronayi Gültekin üstleniyorlar.

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Oyun Muammer Karaca Tiyatrosu’ndaki prömiyerin ardından;

8 Aralık Salı saat 20.30’da Trump Sahne’de,

9 Aralık Çarşamba saat 20.30’da İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda,

13 Aralık Pazar saat 20.30’da İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde,

17 Aralık Perşembe saat 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde,

19 Aralık Cumartesi saat 20.30’da Ankara Etimesgut 100.Yıl Kültür Merkezi’nde,

20 Aralık Pazar saat 20.30’da Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde,

22 Aralık Salı saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde,

23 Aralık Çarşamba saat 20.30’da Fişekhane’de sahnelenecek...

Oyunun biletleri biletinial, biletix, bubilet, biletevo, iticket üzerinden satışa çıktı.