BASE, 129 yeni mezun sanatçıyı sanatseverlerle buluşturuyor

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 10 yıldır düzenlenen BASE, bu yıl 2026 mezunu olan sanatçıların eserlerini 9-13 Aralık tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de sanatseverlerle buluşturacak. Bilgili Sanat partnerliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), SM Sanat ve TEB Özel Bankacılık co-sponsorluğunda bu yıl onuncusu gerçekleşecek olan BASE, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek.

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2017 yılında ilk edisyonunu gerçekleştiren BASE, geride bıraktığı on yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinden yeni mezun sanatçıların üretimlerini görünür kılan, onları sanat profesyonelleri, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturan önemli bir platforma dönüştü. Genç sanatçıların profesyonel sanat dünyasına geçişlerinde bir köprü kurmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya geldiği, yeni ilişkilerin ve iş birliklerinin doğduğu bir karşılaşma alanı yaratıyor.

10 yılda 133 üniversitenin güzel sanatlar fakültesinden 15.000’i aşkın başvuru alan BASE, 60'tan fazla üniversiteden 1200 yeni mezun sanatçının 2000’e yakın eserini sanatseverlerle buluşturdu. BASE, 10. edisyonunda da Türkiye’nin dört bir yanından gelen yeni mezun sanatçıların dünyaya, topluma, bireye ve içinde yaşadıkları zamana dair farklı bakış açılarını izleyiciyle buluşturacak.

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42 ÜNİVERSİTE, 29 ŞEHİR, 129 YENİ MEZUN SANATÇI

Bu yıl 73 şehir ve 98 üniversiteden 1.474 başvuru alan BASE, 2026 seçkisinde 42 üniversite ve 29 şehirden 129 yeni mezun sanatçının yapıtlarına yer veriyor. Resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık ve iç mimarlık gibi farklı disiplinlerden gelen sanatçıların üretimleri, yeni nesil çağdaş sanatın çeşitliliğini ve değişen ifade biçimlerini ortaya koyuyor.

Her yıl sanat dünyasının farklı disiplinlerinden isimleri bir araya getiren BASE’in 2026 seçici kurulunda Ahmet Öğüt, Ahu Antmen, Banu Çarmıklı, Derya Yücel, Elif Uras, Hasan Cem Araptarlı, Mehmet Ali Bakanay, Müge Çubukçu, Nancy Atakan, Nezaket Ekici, Nuri Kuzucan, Övül Durmuşoğlu, Saliha Yavuz, Server Demirtaş ve Sibel Horada yer aldı.

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BASE’in 10. edisyonu, Derya Yücel’in küratöryel yaklaşımıyla “X” çerçevesi etrafında şekilleniyor: “X, yeni hikayelerin kesiştiği bir başlangıç.”

Roma rakamıyla on. Bir kesişim, bir değişken, bilinmeyenin işareti. On yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinden yeni mezun sanatçıların üretimlerini bir araya getiren BASE, genç sanatın değişen ifade biçimlerine, arayışlarına ve dönüşümüne tanıklık ediyor. Her yıl farklı disiplinlerden, coğrafyalardan ve deneyimlerden gelen sanatçıların buluşması, zaman içinde çoğalan ilişkilerin ve karşılaşmaların zeminini oluşturuyor.

X, bu on yıllık birikimin ve geleceğe açılan olasılıkların simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Farklı yönlerden gelen çizgilerin kesiştiği, birbirine temas ettiği, kimi zaman ayrışarak yeni doğrultular oluşturduğu bir işaret. Tıpkı genç sanatçıların üretimleri gibi, tek bir anlatıya ya da ortak bir estetik dile indirgenemeyen bir çoğulluğu barındırıyor.

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Her sanatçı kendi düşünsel ve görsel dilini, kendi frekansını taşıyor. Bu farklılıklar arasında beklenmedik yakınlıklar, gerilimler ve bağlantılar ortaya çıkıyor. Anlam, eserlerin kendi sınırlarını aşarak birbirleriyle ve izleyiciyle kurdukları ilişkiler içinde genişliyor.

X aynı zamanda bilinmeyeni temsil ediyor. Matematikte henüz değeri belirlenmemiş bir değişken olarak geleceğin belirsizliğini ve keşfedilmeyi bekleyen ihtimalleri çağrıştırıyor. Genç sanatçıların üretimlerinde de bu bilinmezlik, yeni ifade biçimlerini araştırmanın, alışılmış olanı sorgulamanın ve farklı yollar denemenin yaratıcı gücüne dönüşüyor.

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BASE'in onuncu yılı, geride bırakılan bir dönemin değerlendirmesi kadar, henüz yazılmamış hikayelere yönelen bir bakışı da içeriyor. Çünkü sanatın geleceği, bugün üretmeye başlayan, kendi dilini arayan ve var olanın ötesini hayal eden sanatçıların ellerinde şekilleniyor.

X, tamamlanmış bir hikayenin son noktası değil, yeni hikayelerin kesiştiği bir başlangıç.

BASE, bu yıl da ana sergiye paralel olarak düzenlenecek eş zamanlı sergilerle genç sanat üretimini desteklemeye, görünür kılmaya ve sanatçılar için yeni karşılaşma alanları yaratmaya devam edecek.

BASE kapsamında; Trendyol Sanat işbirliğiyle Yunanistan’dan genç sanatçıların üretimlerini İstanbul’a taşıyan konuk ülke Yunanistan sergisi; 2017’den bugüne BASE çatısı altında yer almış sanatçıların güncel üretimlerini bir araya getiren ve Bilgili Sanat işbirliğiyle hayata geçen BASELECTED: Sanki Dün Gibi başlıklı sergi, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) işbirliğiyle seramik alanındaki güncel ve yeni nesil üretimleri görünür kılan 'İyi bak Dünyana' sergisi, SM Sanat işbirliğiyle Akaretler 33'te Haluk Akakçe Atelier’de izleyicilerle buluşacak olan, BASE’e katılmış sanatçıların Haluk Akakçe’nin görsel ve düşünsel dünyasıyla kurduğu estetik ve kavramsal paralellikleri araştıran karma sergi ve Bir Adım Var Vakfı’nın desteklediği genç kadın sanatçıların eserlerinin yer alacağı bir sergi de gerçekleşecek.