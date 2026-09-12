Bengü'den açık havada konser

Bengü, 11 Eylül akşamı Paribu Vadi Açıkhava’da sahne aldı.

Atlantis Yapım ve Paradise Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde sanatçı, “Ağla Kalbim”, “Saygımdan” ve son teklisi “Dur Nereye”nin de aralarında bulunduğu 40 şarkılık repertuvarını seslendirdi.

Bir buçuk ay süren hazırlıkların ardından tasarlanan ve çiçeklerle süslenen sahnede konser veren Bengü’yü yaklaşık 3 bin kişi dinledi.

Konser başlamadan önce Bengü’nün hayranlarına seslendiği bir video yayınlandı.

REKLAM

Videoda Bengü, “Yıllardır size şarkılar söylüyorum ama galiba hikayemiz hiçbir zaman şarkılardan ibaret olmadı. Çünkü ben size şarkılar söyledim, siz o şarkılara hayatınızı verdiniz. Ben değiştim, büyüdüm, hayatım değişti ama ne yaşarsam yaşayayım dönüp baktığımda hep aynı şeyi gördüm: Siz oradaydınız ve bu gece bütün o yılları, duyguları ve bütün o şarkıları hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Bengü, konserine “Kuzum” şarkısıyla başladı. Konserde sanatçının önceki dönem çalışmalarının yanı sıra son teklisi “Dur Nereye” de seslendirildi. Dinleyiciler, konser boyunca şarkılara eşlik etti.

REKLAM

Bengü, konser sırasında üç farklı kostüm kullandı. Konser için hazırlanan sahne tasarımı ve ışık düzenlemeleri de gösteride yer aldı.