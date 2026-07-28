Bodrum Antik Tiyatro'da klasik müzik gecesi

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, operanın sevilen eserlerinden oluşan özel bir repertuvar ile 22 Ağustos’ta Bodrum’da seyirciyle buluşacak. Limak 50. Yıl Konserleri kapsamında, tarihi atmosferiyle Türkiye'nin en özel açık hava sahnelerinden biri olan .'da gerçekleşecek konserin geliri ise 11 yıldır başarıyla sürdürülen ve Türkiye’deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan Türkiye’nin Mühendis Kızları projesine aktarılacak.

Murat Karahan

Operanın yıldızları Bodrum’da

Limak Filarmoni Orkestrası'nın Bodrum konserinde; birçok büyük operada başrol seslendiren ve Berlin Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Bolshoi Theatre gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren tenor Murat Karahan ile Forbes’un ‘Avrupa’da 30 Yaş Altı 30 Sanatçı’ listesine seçilen genç yetenek, Karadağlı soprano Tamara Radjenovic sahne alacak. Geçtiğimiz yıl Limak Filarmoni Orkestrası'nın Ankara ve İstanbul konserlerinde ilk kez aynı sahneyi paylaşan ikiliye, bu yıl Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da çok sayıda senfoni orkestrası ve opera prodüksiyonunu yöneten Hırvat orkestra şefi Darko Butorac eşlik edecek.

Tamara Radjenovic

Konser geliri, mühendis kızların eğitimine aktarılacak

Bilet satışlarından elde edilecek gelirin tamamı, Türkiye'nin Mühendis Kızları programından yararlanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak.

Türkiye'nin Mühendis Kızları ile başlayan ve bugün Global Engineer Girls adıyla uluslararası bir boyut kazanan program; Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, İspanya, İngiltere, Fildişi Sahili ve Mozambik'te genç kadınların mühendislik eğitimine ve kariyer gelişimine katkı sunuyor. ‘Limak 50. Yıl Yaz Konseri’ biletleri, Biletix'te satışa çıktı.