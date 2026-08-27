CSO Ada Ankara'da yeni sezon başlıyor

CSO Ada Ankara, 2026–2027 sanat sezonunda Türkiye’nin farklı sanat disiplinlerini temsil eden köklü kurumları aynı çatı altında buluşturacak. CSO Ada Ankara’nın 2026–2027 sanat sezonu programını duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni sezonla ilgili şunları söyledi: “CSO Ada Ankara’da 2026–2027 sanat sezonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız başta olmak üzere köklü sanat kurumlarımızı, ulusal ve uluslararası sanatçıları Başkentli sanatseverlerle buluşturacağız. Sanatın farklı disiplinlerini kapsayan zengin programımızla Ankara’nın kültür-sanat hayatına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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Sezon boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu CSO Ada Ankara sahnelerinde yer alacak. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Orkestra Akademik Başkent ve Başkent Oda Orkestrası gibi akademik ve bağımsız sanat yapıları ile özel sanat oluşumları da sezon programına katkı sunacak.

DEVLET TİYATROLARI’NIN SEÇKİN YAPIMLARI CSO ADA ANKARA’DA

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2026–2027 sanat sezonunda Devlet Tiyatroları’nın farklı bölge müdürlüklerinden seçkin yapımlara da ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara’nın Ekim 2026’dan Ocak 2027’ye uzanan programında İzmir, Kayseri, Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, Adana ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları’nın oyunları sanatseverlerle buluşacak. “Bir Düş Gibi”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Helezon”, “Bence Katil Öldürüldü”, “Göç Hayaller Kumpası”, “Sen de Gitme Triandafilis”, “Shakespeare’in Bütün Oyunları”, “Süt Kardeşler”, “Lysistrata”, “Nizamülmülk”, “Ağır Roman”, “Ebedi Barış”, “Frankenstein”, “Ölüme Mahkûm Seyirci”, “Hepyek”, “12 Öfkeli”, “Öteki Ankara Müzikali”, “Anne Boleyn” ve “Kuşlar” gibi farklı tür ve dönemlerden yapımlar, CSO Ada Ankara sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

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YENİ SEZON EYLÜL AYINDA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

CSO Ada Ankara’nın 2026–2027 sanat sezonu, ulusal ve uluslararası sanatçı ve toplulukların katılımıyla eylül ayında başlayacak. Ayın ilk günlerinde Kore Senfonik Orkestrası sanatseverlerle buluşurken, Brandenburg Eyalet Gençlik Korosu da Devlet Çoksesli Korosu ile gerçekleştirilecek program kapsamında Ankara’da sahne alacak. Devlet Opera ve Balesi ile Çin Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleştirilecek özel etkinlik de sezonun uluslararası kültürel iş birliklerinden biri olacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise “Musikimizin Şaheserleri” programıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

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DÜNYA YILDIZLARI ANKARA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE

Eylül ayının ikinci yarısında CSO Ada Ankara, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapacak. Festival programında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Opera ve Balesi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası gibi devlet sanat kurumlarının yanı sıra uluslararası sanatçılar da yer alacak.

Festivalin uluslararası konukları arasında Emma Shapplin, National Arab Orchestra ve Royal Philharmonic Orchestra öne çıkacak. Royal Philharmonic Orchestra’nın dünyaca ünlü piyanist Elisabeth Leonskaja ile gerçekleştireceği konser, festival programının dikkat çeken buluşmalarından biri olacak. Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları – “Coltrane’s Shadow”, Büşra Kayıkçı, Zelişah & Mustafa ve Opus 503 de festival kapsamında CSO Ada Ankara’da sahne alacak. Farklı ülkelerin büyükelçilikleriyle gerçekleştirilecek kültürel programlar ise festivalin uluslararası boyutunu güçlendirecek.

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Çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin de yer alacağı festival programında “Elsa Çocuk Müzikali”, “Dansın Melodisi”, “Karagözün Türküsü”, “Etnotoy”, “Bremen Mızıkacıları” ile “Keloğlan ile Nasreddin Hoca” gibi yapımlar küçük sanatseverlerle buluşacak.

EKİM AYINDA LEYLA GENCER VE SUNA KAN’A ÖZEL PROGRAMLAR

Ekim ayında CSO Ada Ankara’nın düzenli sezon programı yoğunlaşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Devlet Çoksesli Korosu farklı programlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek Leyla Gencer Anma Konseri ayın önemli etkinliklerinden biri olurken, Türk müzik yaşamının unutulmaz keman sanatçılarından Suna Kan’a ithaf edilen Suna Kan Günleri kapsamında konser ve akademik programlar düzenlenecek. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ile gerçekleştirilecek çalışmalar da CSO Ada Ankara ile akademik sanat dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirecek.

Ekim ayında ayrıca Musa Göçmen Senforock, Mazhar Alanson Senfoni, Barbaros & Demet Sağıroğlu ve Fatih Erkoç’la Alaturka Zamanı gibi farklı müzik türlerini bir araya getiren konserler gerçekleştirilecek. 11 Ekim 2026 tarihinde Senfonik Arabesk programı sanatseverlerle buluşacak. Ekim ayında Chopin Resitali ve BM Sergisi de CSO Ada Ankara’nın programında yer alacak.

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CSO ADA JAZZ WEEKEND İLK KEZ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK

CSO Ada Ankara’nın caz programının önemli başlıklarından biri olacak CSO Ada Jazz Weekend, ekim ayında ilk kez düzenlenecek. Caz müziğin farklı yorumlarını ve özgün müzikal yaklaşımları bir araya getirecek etkinlik, Başkent’in kültür-sanat takvimine yeni bir caz buluşması kazandıracak. CSO Ada Ankara’nın yeni sezon programında yer alan CSO Ada Jazz Weekend, farklı sanatçı ve toplulukların performanslarıyla cazın zengin dünyasını Ankara’daki müzikseverlerle buluşturacak.

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KASIM AYINDA CSO ADA ANKARA’DA ZENGİN SANAT TAKVİMİ

Kasım ayında klasik müzik, opera, geleneksel Türk müziği, tiyatro, caz ve popüler müzik CSO Ada Ankara programında bir araya gelecek. Devlet Opera ve Balesi’nin “Azerbaycan Gecesi”, Devlet Çoksesli Korosu’nun Atatürk’ü Anma Konseri ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun Öğretmenler Günü özel programı ayın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise konserlerinin yanı sıra Sinema Haftası kapsamında özel bir program gerçekleştirecek. Devlet Çoksesli Korosu’nun “Goethe ve Mevlana” programı ile Türkiye Gençlik Korosu çalışmaları da kasım ayında sanatseverlerle buluşacak. Ayın sanatçı konserleri arasında ise Cengiz Özkan, Murat Karahan, Sibel Can, Mehmet Erdem, Elif Sanchez ile “Türkan Şoray ile Yeşilçam Şarkıları” yer alacak.

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2026 Kasım ayında 7’den 77’ye Barış Manço Konseri de CSO Ada Ankara sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Böylece kasım ayının klasik müzikten geleneksel Türk müziğine, tiyatrodan caz ve popüler müziğe uzanan zengin sanat takvimi farklı sanatçı ve projelerle çeşitlenecek.

CSO ADA ANKARA 2027’Yİ YENİ YIL KONSERLERİYLE KARŞILAYACAK

Aralık ayında CSO Ada Ankara, devlet sanat kurumlarının konserlerinden özel müzik projelerine, çocuk etkinliklerinden yeni yıl programlarına uzanan geniş bir takvim sunacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Orkestra Akademik Başkent, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu programlarını sürdürecek.

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Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’nun “Turizm Başkenti”, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun “Gönül Coğrafyamızdan”, Devlet Çoksesli Korosu’nun Korolar Maratonu ve “Birlikte Söyle / Dünya Koro Günü” programları aralık ayında sanatseverlerle buluşacak. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da 7 Aralık’ta “Kadimden Kudüme - Şeb-i Aruz” programıyla Ana Salon’da CSO Ada Ankara’da yer alacak. 15 Aralık’ta Jülide Özçelik Çello All Stars konseri sonrasında yılın son günlerinde gerçekleştirilecek Yeni Yıl Konserleri ile CSO Ada Ankara sanatseverlerle birlikte 2027’yi karşılayacak.

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2027’DE CSO ADA ANKARA’DA SANAT HIZ KESMEYECEK

CSO Ada Ankara’nın sanat programı 2027 yılında da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu başta olmak üzere devlet sanat kurumlarının programlarıyla devam edecek.

Ocak ayında “Yıldızların Altında”, “Sesin Atlası”, “Yeni Yıl Şarkıları”, “Hacı Arif Bey – Aşk ve Ateş” ve “Bizim Yırlar” gibi programlar öne çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerinin yanı sıra masterclass ve eğitim çalışmalarıyla genç müzisyenlerle buluşurken, Devlet Tiyatroları da düzenli temsillerini sürdürecek. Devlet Çoksesli Korosu ise “Dona Nobis Pacem”, “Amerikalı Besteciler”, “Çanakkale Oratoryosu”, “Aryalar, Aryantikler” ve “80 Yıllık Miras” gibi yapımlarla sezon programında yer alacak.

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ŞUBAT AYINDA TÜRK DÜNYASININ EZGİLERİ BAŞKENTTE

Şubat ayında Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, “Kaşgar’dan Tuna’ya” ve “Ramazan Özel” programlarını sahneleyecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ise “Yunus’un Duası” ve “Mana İklimi” programlarıyla sanatseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi konser ve özel projeleriyle ayın programında yer alırken, Zeugma Ensemble ile gerçekleştirilecek çalışma da şubat ayının dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak.

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Devlet Çoksesli Korosu konserlerin yanı sıra ustalık sınıfları ve eğitim çalışmaları gerçekleştirirken, İncesaz, Demet Sağıroğlu & Barbaros ve Mevlan Kurtishi de CSO Ada Ankara sahnelerinde yer alacak.

Ramazan programları kapsamında 11 Şubat’ta “Ramazaniyeler”, 18 Şubat’ta “Fasıldan Doğaya” ve 28 Şubat’ta “Muhammed-i İlahiler” programları gerçekleştirilecek. Söz konusu programların tamamı Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

MART AYINDA ÇANAKKALE VE ÂŞIK VEYSEL’E ÖZEL PROGRAMLAR

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Mart ayında CSO Ada Ankara programında Türkiye’nin kültürel hafızasına ve tarihine odaklanan etkinlikler öne çıkacak. Devlet Sahne Sanatları Topluluğu’nun Çanakkale temalı programı ile Devlet Çoksesli Korosu’nun “Çanakkale Oratoryosu” sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Âşık Veysel Anma Konseri ile büyük halk ozanının sanatını yaşatırken, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “90’lık Karışık Kaset” ve “Son Kale Çanakkale” programlarını gerçekleştirecek. “Barok Ustalar” başlıklı ortak çalışma ise Devlet Çoksesli Korosu ile Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nu aynı projede buluşturacak.

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23 NİSAN’DA ÇOCUKLAR VE SANAT AYNI SAHNEDE

Nisan ayında Cumhuriyet, çocuk, gençlik ve klasik müzik temaları CSO Ada Ankara programında öne çıkacak. Sezonun büyük ölçekli klasik müzik buluşmalarından biri olan Mozart Requiem, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosu tarafından birlikte gerçekleştirilecek.

23 Nisan haftasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun Ulusal Egemenlik Konseri ile Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun “Bayram Türküleri Çocuklarla El Ele” programı gerçekleştirilecek. Devlet Sahne Sanatları Topluluğu “Yarın Biziz” programıyla, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ise “Şehir Türküleri Konserleri” ile nisan ayı programında yer alacak. 2027 Nisan ayında Stacey Kent de CSO Ada Ankara sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

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MAYIS AYINDA GENÇLİK VE YUNUS EMRE ÖNE ÇIKACAK

Mayıs ayında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı başta olmak üzere gençlik ve kültür temalı etkinlikler gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun 19 Mayıs Gençlik Özel Konseri ayın önemli programlarından biri olurken, Devlet Opera ve Balesi’nin “Yunus Emre Oratoryosu” da büyük ölçekli sanat projeleri arasında yer alacak.

Devlet Çoksesli Korosu ise “Güneşin Doğduğu Yer Anadolu”, “Türk Koro Mirası Konseri”, “Türk Koro Mirası Birlikte Söyle” ve “80 Yıllık Miras” programlarıyla sezonun koro repertuvarını sürdürecek.

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SEZON HAZİRAN AYINDA KAPANIŞ KONSERLERİYLE TAMAMLANACAK

2026–2027 sanat sezonunun son ayında CSO Ada Ankara, devlet sanat kurumlarının sezon kapanış programlarına ev sahipliği yapacak. Devlet Tiyatroları, Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Orkestra Akademik Başkent, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Korosu ve Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sezonun son programlarını gerçekleştirecek.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koro Festivali, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun Sezon Kapanış Konseri ve Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun Sezon Kapanış Konseri haziran ayının öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak. Devlet Çoksesli Korosu’nun “Çocuk Zamanın Tınıları” programı da çocuklara yönelik sezon çalışmalarını tamamlayacak.

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TÜRK MÜZİĞİNİN SEÇKİN ÖRNEKLERİ CSO ADA ANKARA’DA

Yeni sezonda geleneksel Türk müziği CSO Ada Ankara programında önemli bir yer tutacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, “Musikimizin Şaheserleri”, “Sözlerin Nefesi”, “Atatürk’e Saygı Konseri”, “Altın Şarkılar”, “Mucize Nağmeler”, “Sarı Zeybek Ankara’da” ve “Aşkın Büyüleyici Nameleri” gibi tematik programlarla sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ise “Bozkırdan Esen Türküler”, “Yedi İklim Türküleri”, “Âşık Veysel Anma Konseri”, “Bayram Türküleri Çocuklarla El Ele”, “19 Mayıs Gençlik Özel Konseri” ve “Sezon Kapanış Konseri” ile halk müziğinin farklı dönem ve yörelerinden eserleri Başkentli sanatseverlere taşıyacak.

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Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu da “Bizim Yırlar”, “Kaşgardan Tuna’ya”, “Ramazan Özel”, “Şehir Türküleri”, “Retro Azerbaycan Mahnıları”, “Gönül Coğrafyamızdan” ve “Şah İsmail Hatayi Özel Konseri” gibi programlarla Türk dünyasının ortak kültür ve sanat birikimini sahneye taşıyacak.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU’NDAN SEZON BOYUNCA ÖZEL PROJELER

CSO Ada Ankara’nın 2026–2027 sezonunun güçlü kurumsal başlıklarından biri Devlet Çoksesli Korosu olacak. Koro; konserlerin yanı sıra ustalık sınıfları, eğitim konserleri, seminerler, fuaye konserleri, çocuk ve aile atölyeleri, gençlik projeleri ve uluslararası koro çalışmaları ile sezon boyunca geniş kapsamlı bir program gerçekleştirecek.

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“Sesin Atlası”, “Dona Nobis Pacem”, “Sevinçte ve Kederde”, “Amerikalı Besteciler”, “Çanakkale Oratoryosu”, “Aryalar, Aryantikler”, “80 Yıllık Miras”, “Güneşin Doğduğu Yer Anadolu” ve “Türk Koro Mirası” gibi programların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilecek Mozart Requiem ve Ulusal Egemenlik Konseri, sezonun önemli ortak projeleri arasında yer alacak.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER SANATLA CSO ADA ANKARA’DA BULUŞACAK

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CSO Ada Ankara, yeni sezonda çocukları ve gençleri sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan eğitim programlarına da geniş yer verecek. Çocuk oyunları ve konserlerinin yanı sıra Devlet Opera ve Balesi’nin “Çocuklar İçin Müzik” programları, Devlet Çoksesli Korosu’nun çocuk ve aile atölyeleri, eğitim konserleri, masterclasslar ve gençlik korosu çalışmaları sezon boyunca devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın masterclass ve workshop programları ile Devlet Çoksesli Korosu’nun ustalık sınıfları ve müzik öğretmenlerine yönelik atölyeleri de genç müzisyenler ve eğitimciler için sezonun önemli eğitim başlıklarını oluşturacak. Böylece CSO Ada Ankara, sanat eserlerinin izleyiciyle buluştuğu bir merkez olmanın yanı sıra sanat eğitimi ve yeni kuşak sanatçıların desteklenmesine yönelik çalışmalara da ev sahipliği yapmayı sürdürecek.